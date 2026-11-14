Precaución de Alcaraz: entrena ante Shelton con una rodillera

Carlos Alcaraz se movía a un lado, a otro, agitando su melena y soltando la derecha. Golpeo por aquí, servicio por allá y aplausos de la grada. Al otro lado de la red obtenía la respuesta de Shelton, pero las miradas se fueron por instantes hacia su pierna derecha. Alcaraz iba ataviado con una rodillera que alimentó levemente la incertidumbre sobre su estado físico.

Más si se tiene en cuenta que la jornada del pasado jueves se ejercitó también con otro vendaje y un estabilizador rotuliano. No obstante, su nivel en los entrenamientos disipa cualquier duda. El murciano se mostró rápido de piernas y no expresó, ni en gestos ni en palabras, ninguna molestia con su rodilla. Cabe recordar que viene de jugar nueve partidos en 13 días.

El propio Alcaraz habló sobre ello. «He jugado muchos partidos en muy pocos días y algunos han sido especialmente exigentes. Es normal que, después de tanto esfuerzo, aparezcan algunas molestias o pequeños problemas. Estoy bien, ocupándome de ello y tomando precauciones», dijo. Se espera que Alcaraz no tenga problemas para debutar el próximo lunes ante Tiafoe.

Reencuentro con Ferrero

El encapsulado recinto del Inalpi Arena emite una vocal redonda cuando ve el abrazo entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero casi un año después. «¡Oh!», se escuchó. Ambos se reencontraron este sábado en Turín, en la previa del inicio de las ATP Finals. El que fuera entrenador del tenista español se acercó al murciano para darle un abrazo antes del entrenamiento que Alcaraz tuvo con Shelton, el jugador al que ahora entrena Ferrero. OKDIARIO pudo captar el saludo entre Carlos y Juan Carlos, muy esperado tras su ruptura profesional hace unos meses.

El saludo fue breve, pero cariñoso. Ferrero se acercó al lugar en el que estaba Alcaraz, en la red, mientras hacía algunos calentamientos. El tenista español, que viene de ganar por primera vez el Masters 1.000 de París, dio un abrazo al que fuera su entrenador y compartieron una pequeña charla, saludos de cortesía. Tras ello, Alcaraz también se dirigió a saludar a Shelton, con el que entrenó este sábado en la pista en la que se celebran estas ATP Finals.