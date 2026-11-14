OKDIARIO capta el esperado reencuentro entre Alcaraz y Ferrero en las ATP Finals

El encapsulado recinto del Inalpi Arena emite una vocal redonda cuando ve el abrazo entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero casi un año después. «¡Oh!», se escuchó. Ambos se reencontraron este sábado en Turín, en la previa del inicio de las ATP Finals. El que fuera entrenador del tenista español se acercó al murciano para darle un abrazo antes del entrenamiento que Alcaraz tuvo con Shelton, el jugador al que ahora entrena Ferrero. OKDIARIO pudo captar el saludo entre Carlos y Juan Carlos, muy esperado tras su ruptura profesional hace unos meses.

El saludo fue breve, pero cariñoso. Ferrero se acercó al lugar en el que estaba Alcaraz, en la red, mientras hacía algunos calentamientos. El tenista español, que viene de ganar por primera vez el Masters 1.000 de París, dio un abrazo al que fuera su entrenador y compartieron una pequeña charla, saludos de cortesía. Tras ello, Alcaraz también se dirigió a saludar a Shelton, con el que entrenó este sábado en la pista en la que se celebran estas ATP Finals.

Había mucha expectación por este saludo entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Se notó hasta en la grada, en algunos aficionados que había presenciando este entrenamiento y que hicieron murmullos o hasta gritos en el momento del saludo. El murciano ya había avanzado que lo que ha ocurrido este sábado iba a ser «raro», pero que sí tenía ganas de ver a Ferrero y «darle un abrazo». Así ha sido.

OKDIARIO ha captado ese saludo tan esperado en la previa de las ATP Finals. Shelton debuta este domingo en el torneo que reúne a los mejores tenistas de la temporada y en el que hay dos españoles. Además de Alcaraz, que jugará su primer partido el lunes ante Tiafoe, está también Rafa Jódar.

Juan Carlos Ferrero, que es el actual entrenador de Shelton, estará unos días en Turín para acompañar a su jugador, pero no se quedará en todo el torneo. De hecho, su primera competición como técnico de Ben Shelton no será hasta 2027, en el Open de Australia. Cabe recordar que Ferrero estuvo este viernes en la cena que la ATP organizó con algunos de los ex números 1 del mundo en Turín.