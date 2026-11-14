Calendario de las ATP Finals 2026: fechas de los grupos, eliminatorias y cúando es la final

Las ATP Finals 2026 se disputarán entre este domingo 15 de noviembre y el próximo domingo 22 de noviembre, fecha en la que se disputará la final. Carlos Alcaraz y Rafa Jódar serán la representación española en este torneo de maestros en el que se miden los ocho mejores tenistas del año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los grupos, calendarios y formato de las ATP Finals 2026.

El Inalpi Arena de Turín vuelve a acoger esta semana las ATP Finals 2026 en las que Carlos Alcaraz y Rafa Jódar serán la representación española. El tenista murciano, que nunca ha ganado este torneo, ha quedado encuadrado en el grupo Ivan Lendl con Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe, con el que se estrenará en el torneo. Por su parte, Rafa Jódar, que se ha metido en este torneo en su primer año como profesional, está en el grupo John McEnroe junto con Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils.

Cómo funcionan las ATP Finals 2026

Muy sencillo. En las ATP Finals 2026, los ocho mejores tenistas del mundo quedan repartidos en dos grupos de cuatro, disputándose una ‘round robin’ en la que los dos primeros acceden a las semifinales. Los partidos se juegan bajo pista rápida cubierta y al mejor de tres sets.

Grupos y calendario de las ATP Finals 2026

Estos son los grupos de las ATP Finals 2026:

Grupo John McEnroe

Alexander Zverev

Ben Shelton

Arthur Fils

Rafael Jódar

Grupo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Flavio Cobolli

Frances Tiafoe

Por lo que respecta al calendario, Rafa Jódar debutará ante Alexander Zverev el domingo a las 14:00 horas y el próximo encuentro lo disputará el martes contra Arthur Fils. Cerrará la fase de grupos contra Ben Shelton.

Carlos Alcaraz debutará el lunes 16 de noviembre contra Frances Tiafoe a las 14:00 horas; en la segunda jornada se enfrentará a Daniil Medvedev y cerrará el grupo contra Flavio Cobolli en horario por determinar.

Fechas de las eliminatorias de las ATP Finals 2026

Estas son las fechas de las ATP Finals 2026:

Fase de grupos: de domingo 15 a viernes 20 de noviembre.

Semifinales: sábado 21 de noviembre

Final: domingo 22 de noviembre

Qué día es la final de las ATP Finals 2026

La final de las ATP Finals 2026 se disputará el próximo domingo 22 de noviembre a partir de las 15:00 horas.