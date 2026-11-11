La guía de las ATP Finals 2026: formato, cuándo y dónde se juega, qué día es la final, horario de los partidos y todos los participantes

El calendario tenístico se cierra en el plano individual con la disputa de las ATP Finals. El torneo reúne a los ocho mejores tenistas del año, en función de los puntos ATP obtenidos en 2026, para luchar por uno de los títulos más prestigiosos del mundo del tenis. El vigente campeón y número dos del mundo, Jannik Sinner, se pierde las ATP Finals y deja su lugar a un Rafa Jódar situado en novena posición.

El gran favorito será un Carlos Alcaraz que llega con la confianza disparada tras sus triunfos en pista dura indoor en Viena y París. Con la conquista del Masters 1000 parisino, el tenista murciano ha tachado uno de los pocos grandes trofeos que quedan en su palmarés particular. Tras completar el Grand Slam en Australia, Alcaraz persigue inscribir su nombre por primera vez en la lista de ganadores de las ATP Finals. Descubre todos los detalles sobre el torneo a continuación.

Cómo es el formato de las ATP Finals

El formato de las ATP Finals difiere del habitual en los torneos ATP. Los ocho tenistas clasificados se dividen en dos grupos de cuatro durante la llamada Round Robin. En ella, se distribuyen de forma alterna en función del ranking. Por tanto, el primer y el segundo cabeza de serie no pueden coincidir, ni el tercero y el cuarto, y así de forma sucesiva. En esta fase de grupos, cada tenista debe enfrentar a los otros tres componentes de su grupo. Cada victoria supone 200 puntos ATP para el ganador y le acerca a las semifinales.

Únicamente los dos mejores de cada grupo avanzan a la ronda eliminatoria. En caso de empate a victorias entre dos tenistas, el vencedor del enfrentamiento directo queda por delante. Si esta igualdad se extiende a tres, el que ostente el mayor porcentaje de sets ganados se sitúa por encima. En semifinales, el primer clasificado de cada grupo se enfrenta al segundo del otro. Sin partido por el tercer y cuarto puesto, la final culmina el torneo de las ATP Finals.

Qué tenistas juegan las ATP Finals

Las ATP Finals cuentan con un plantel bastante renovado de cara a su edición de 2026. La mitad de los participantes, salvo bajas de última hora, debutan en el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del año. Los cuatro últimos cupos han ido a parar a las raquetas de Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Rafa Jódar. El español, además, se ha convertido en el primer tenista en clasificar para el torneo en su año de debut en el circuito ATP. Con más experiencia a su espalda, el cuarteto compuesto por Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton y Daniil Medvedev ocupa las cuatro primeras posiciones.

Dónde se juegan las ATP Finals

Turín volverá a ser la sede de las ATP Finals por sexto año consecutivo. La ciudad italiana no podrá contar con la presencia de Jannik Sinner, campeón de las dos últimas ediciones, pero sí ejercerá como local Flavio Cobolli. Las condiciones de la pista hacen que sea propicia para el tenis de Sinner, por lo que Alcaraz buscará aprovechar la ausencia de su gran rival para coronarse por primera vez en Turín.

Qué día es la final de las ATP Finals

El formato de las ATP Finals es bastante dinámico en lo que se refiere a la espera entre partidos. El torneo inicia el domingo 15 de noviembre y finaliza una semana después, el domingo 22 de noviembre. Las semifinales se disputarán un día antes, el sábado 21 de noviembre. El sorteo, por otra parte, se celebra este jueves 12 de noviembre.

Por qué se llama la Copa de Maestros

La denominación Copa de Maestros empleada en España y otros países de habla hispana procede de la traducción del término Tennis Masters Cup. Un nombre que con el paso del tiempo ha sido sustituido por el de ATP Finals o, en castellano, Finales ATP. Precisamente, el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del año contará con una nutrida presencia española compuesta por Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.

Dónde ver los partidos de las ATP Finals

Las ATP Finals podrán seguirse en España por televisión a través de los diferentes canales deportivos de Movistar+. También está disponible en territorio español la plataforma oficial Tennis TV, que ofrece todos los torneos que organiza la ATP. Por tanto, las ATP Finals no se verán gratis ni en abierto en España. En OKDIARIO te ofrecemos la mejor cobertura del torneo, con partidos en directo, crónicas y toda la información sobre lo que ocurra en Turín.