Sinner confiesa su temor de regresar para el Open Australia: «Podría surgir un problema más grave»
El tenista italiani ha hablado de cómo lleva su recuperación
El objetivo es Australia, aunque reconoce que no lo tiene claro
Ferrer ya tiene nuevo proyecto tras la Davis con España: será entrenador de Ruud
Jannik Sinner quiere, pero no tiene claro cuándo podrá volver de su lesión de rodilla. El tenista italiano decidió parar por sus molestias y renunció al número 1 del mundo, además de perderse torneos importantes como las ATP Finals y la Copa Davis. Es por ello que, en plena recuperación, ha querido actualizar su estado de salud y plantear su objetivo de estar de vuelta en el Open de Australia.
«Estamos haciendo todo lo posible para volver a la cancha cuanto antes. Tengo un gran equipo detrás para regresar más fuerte. Estamos siguiendo todos los protocolos que nos han dado, y obviamente quiero regresar cuanto antes. Tengo a los mejores médicos conmigo y confío en el programa que me están dando. La presión está ahí, pero ahora mismo es lo que menos me preocupa. Al principio teníamos un objetivo en mente que resultó ser imposible, así que decidimos tomar otro camino. Estamos haciendo todo lo posible para proteger mi carrera y regresar cuanto antes», explicó el italiano.
Un Sinner que está viendo desde casa cómo Carlos Alcaraz no para de levantar trofeos. En las últimas semanas lo ha hecho en Viena y París, pero aun así no ha logrado arrebatarle el puesto número 2 del ATP y ponerse a la cola de Zverev. A sus 25 años, Sinner no se pone techo y tiene hambre de títulos: «Han sido meses difíciles porque extraño la competición. Ahora mismo lo que me importa es cuidar mi cuerpo porque quiero jugar otros 10 o 15 años. Wimbledon fue increíble, pero ganar en Roma fue fantástico».
Su objetivo es volver a jugar el próximo mes de enero, aunque lo ideal para el italiano es prepararse antes: «El objetivo ahora es el Open de Australia, tal vez incluso jugar algunos torneos antes, pero repito, tengo que respetar los protocolos, porque si nos precipitamos un poco, podría surgir un problema más grave. Confío plenamente en el personal médico. Trabajo duro día a día y luego ya veremos», zanjó en el Corriere Dello Sport.
Temas:
- Jannik Sinner
- Tenis