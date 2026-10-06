Sinner no puede más: no volverá a jugar hasta 2027 por lesión y perderá el número uno del mundo

Terremoto en el tenis, que sufre las consecuencias del estrangulamiento de su calendario. Jannik Sinner, vigente número uno del mundo que no compite desde mediados de julio por una lesión en la rodilla, no volverá a empuñar una raqueta hasta 2027.

Así lo ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales. El italiano se pierde tanto las ATP Finals como la Copa Davis y deja el número uno del mundo en bandeja a Zverev. Tal y como ha ido contando OKDIARIO, la incertidumbre alrededor de Sinner ha ido creciendo desde la pasada semana, cuando se bajó del Masters 1.000 de Shanghái.

Desde su último partido, cuando conquistó Wimbledon el pasado 12 de julio, Sinner se ha perdido los Masters 1.000 de Montreal, Cincinnati, el mencionado de Shanghái y París. También el ATP 500 de Pekín y el US Open y se ausentará de las comentadas ATP Finals y Copa Davis. «Los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí», inició el italiano en redes sociales.

«Los últimos dos años, especialmente las Finals de Turín, me dejaron sensaciones y emociones muy bonitas, así que este año va a ser muy diferente. Pero en este momento también necesito pensar en mi carrera a largo plazo. Por eso, haré todo lo posible para volver al cien por cien. Quiero agradecerles de antemano todo su apoyo y espero verles muy, muy pronto de nuevo en la pista. Ciao, ciao», finalizó Sinner.