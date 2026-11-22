Marc Márquez ya puede decir bien alto que es diez veces campeón del mundo, ocho de ellas de MotoGP. Con este título, el español ha igualado en lo más alto a Giacomo Agostini como el piloto con más títulos en la categoría reina: «Igualar al más grande de este deporte en la categoría reina creo que es un privilegio». Un Agostini para el que el 93 tuvo unas palabras de agradecimiento por aparecer en la celebración para entregarle el casco de campeón.

Con esta victoria, Márquez ha dado la razón a aquellos que creían en la remontada cuando estaba a 102 puntos: «Pues sí, te tengo que dar la razón. Hemos cerrado, creo, un año de adaptación. Normalmente, los de adaptación son los primeros, pero ha sido un año donde me he podido ir adaptando a todas las circunstancias. Un año donde yo personalmente no creía, y lo decía honestamente. Lo veía muy complicado: quirófano, no me encontraba bien, el instinto no trabajaba o no era igual de eficaz que en toda mi carrera deportiva. Pero he sabido trabajar mentalmente para suplir las cosas o adaptarme a las cosas que me he ido encontrando. Creo que es un título que va por mis aficionados y por la gente que ha creído en mí. Lo dije y lo vuelvo a repetir, aunque parece que saque mérito, pero no me cambia la vida este título. Pero sí que tenía muchas ganas de conseguirlo para que todos mis aficionados puedan decir en cualquier conversación, cuando haya sobremesa estas Navidades: «Sí, sí, muy bien, pero 10″».

Respecto a si le da más mérito a este título que al del año pasado, dijo: «El del año pasado tiene mayor importancia, porque era una apuesta personal mía desde el 2023: moverme a Gresini y hacerlo el año pasado. Y este año tiene un valor inalcanzable. Estaba por detrás totalmente. He sabido ir gestionando las situaciones y, cuando me di cuenta, iba líder, y cuando me di cuenta, abrí 20 puntos, y cuando me di cuenta, estaba en Qatar y me planté a 60 puntos. Todas las carreras las he intentado gestionar de la mejor manera a partir de Mugello, porque vi que no íbamos a ningún sitio como pilotábamos la primera parte de temporada».

Sobre la carrera, que se le ha acercado Marini y habría caído a la décima posición si le adelanta, Marc comentó: «La verdad es que ha sido una carrera donde todo iba mal, pero iba yo mal. Si el piloto va mal, si el jinete no galopa de la mejor manera, pues todo va mal, en el sentido de que iba muy rígido. La moto era la misma que ayer, pero la verdad es que la caída de ayer me ha hecho dormir cinco horitas esta noche, la caída de ayer me ha hecho tener una mañana muy larga y la caída de ayer me ha hecho tener una carrera muy larga. Soy humano. Lo demostré ayer, lo he demostrado hoy. Las emociones son muy difíciles de controlar. Lo he intentado controlar, pero todo y así se ha hecho una carrera larga donde en todo momento sabía dónde estaba Martín y por eso también podía gestionar de esa manera».

Preguntado por cómo de importante ha sido correr sin la mochila que se quitó el año pasado para afrontar esta temporada de la manera que lo ha hecho, contestó: «Yo creo que ha sido la clave. Y lo dije bastante adelante, que muchos decían: «No, es que juega psicológicamente», de que no me cambiaba la vida, no me cambiará el futuro este título. A mí personalmente. Luego a la gente, pues sí, porque siempre se puede decir 8 o 10. Pero igualar a Giacomo Agostini, por cierto, especial agradecimiento a él, que me ha entregado el casco de campeón, igualar al más grande de este deporte en la categoría reina creo que es un privilegio. Pero el hecho de que este título no sentía ese ansia para conseguirlo, me ha hecho también que mentalmente pudiera aceptar derrotas, pudiera aceptar batallas perdidas para intentar ganar el título final».

También expresó su agradecimiento a Agostini por entregarle el casco de campeón: «Como he dicho, especial agradecimiento a Giacomo Agostini, que es el más grande y ha demostrado hoy que es un señor de los pies a la cabeza. Ha venido y me ha entregado el casco, sólo por igualarle, y yo creo que por muchos años que tenga Agostini, seguro que no hace gracia que te igualen, pero siempre hemos tenido una relación magnífica, como la he tenido con todos mis rivales con los que me he enfrentado. Y me quedo con eso, que todos con los que me he enfrentado o casi todos me respetan, me elogian, y yo los elogio a ellos porque he aprendido de ellos también».

Respecto a la celebración, con esa cabra que ha salido, el Goat, el más grande de la historia, explicó que «nunca me he puesto una etiqueta y no me la pondré yo, ni hoy ni mañana. Simplemente estoy orgulloso de que todos los años, en todas las situaciones, yo soy yo, sigo mi instinto, hago mis declaraciones, saco mi carácter en pista y eso no me lo ha podido cambiar nadie en toda mi carrera deportiva».

Sobre el futuro, si se siente tentado para dejar aquí estos diez títulos o tiene ganas de más, dijo: «Está claro que un deportista, si está en activo, tiene ganas de más. Ahora mismo estoy en activo, pero ahora estoy más activo para la fiesta que para correr. En Valencia disfrutaremos del fin de semana y, como he dicho en inglés ya, un deportista, si está en activo, es para luchar por lo más grande».

Ante el reconocimiento de sus rivales, que la mayoría de ellos han dicho que Marc es el mejor piloto de la historia, él agradeció sus palabras pero no se pone etiquetas: «Evidentemente, que tus rivales digan palabras bonitas y tengan reconocimientos son palabras mayores. Es todo un orgullo. Les tengo mucho respeto a todos, evidentemente en la competición, como en los partidos, como en el tenis, pues hay competición, hay adrenalina y en ciertos momentos hay enganchones pequeñitos, pero luego nos respetamos todos muchísimo. Y creo que, bueno, yo no lo diré, pero agradecido de esas palabras. Los rivales son los que te hacen grande».

Durante la vuelta de honor en la moto gritó: «¿Y ahora qué?». Ante esta pregunta, Márquez sonrió y echó balones fuera: «Que lo hecho, hecho está, ¿pues y ahora qué. ¿Y ahora qué?». Lo cierto es que se ha ganado el derecho a ser él quien decida hasta cuándo. Por último, sobre si arranca una nueva era, respondió: «La era se está escribiendo. No empezará ninguna era, como mucho, puede ir acabando la era, que es lo que pasa en el deporte. Tengo 33, el año que viene. 34. Entonces, ninguna nueva era, como mucho, la va a empezar alguien, otro que tarde o temprano va a llegar, que me dirán fuera».