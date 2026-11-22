Fermín fue expulsado durante el tramo final de partido entre Barcelona y Villarreal en el Camp Nou por decirle al cuarto árbitro desde el banquillo «no me jodas» en varias ocasiones tras protestar un posible penalti sobre Gordon. Se marchó a vestuarios antes de ver la tarjeta roja, según el acta arbitral, y se expone a más de un partido de sanción. Se perderá el encuentro ante el Deportivo y podría perderse el partido contra el Atlético de Madrid. Flick también vio amarilla justo después. Ambos equipos cargaron contra el colegiado canario.

El partido de Fermín contra el Villarreal fue una mezcla entre luces y sombras. Comenzó con sombras, con un error garrafal regalándole el balón a Buchanan que propició el 0-1. Pero en la segunda parte lo arregló marcando el gol del empate a dos. Terminó con una roja inexplicable mientras estaba en el banquillo.

Fermín López fue sustituido en el minuto 68 de partido. Estando ya en el banquillo, protestó un posible penalti sobre Gordon. Perdió los papeles y en el minuto 74 fue expulsado. El acta arbitral dice que le dijo al cuarto árbitro: «no me jodas». Y lo hizo en varias ocasiones. Se perderá seguro el encuentro ante el Depor la semana que viene. Podría perderse alguno más y el siguiente es contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

«En el minuto 74, el jugador Fermín López fue expulsado por el siguiente motivo: por levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión «¡no me jodas!». Asimismo, hago constar que el jugador abandonó el terreno de juego y se dirigió a los vestuarios antes de que pudiera mostrársele la tarjeta roja», señala el acta arbitral de Hernández Hernández que ratifica la expulsión del centrocampista del Barcelona.