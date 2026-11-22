Luis Figo y Gabriel Rufián mantienen una relación de hostilidad que ha derivado siempre en lanzarse dardos en redes sociales. La tensión entre ambos se ha intensificado en las últimas semanas a raíz de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales del próximo domingo y, como era de esperar, el portugués ha ido con todo para estallar sobre la manera en la que el líder ERC pide votos a los catalanes.

Y es que el ex jugador del Real Madrid es conocido también por hacer valoraciones sobre la política española, especialmente si es contra la izquierda. Esta vez ha atacado a Rufián sobre su último discurso en Cataluña: «Camaradas, os habla vuestro hermano. El fascismo está a las puertas de esta ciudad y la estáis defendiendo. Los hijos del pueblo saben que tenéis las armas adecuadas para ganar esta guerra. Que el faro de la historia ilumine vuestros actos y conciencia. Cataluña os ama y yo, como catalán, quiero lo mejor para Madrid. 1936 forma parte de nuestra historia. Yo soy independentista, progresista, feminista, ecologista y soy salvajemente antifascista», dijo entre aplausos mientras ondeaban banderas de la República y de Palestina.

Un vídeo que corrió en redes sociales y llegó a Luis Figo, que no dudó en contestar: «Lo que quieres es seguir viviendo del cuento. ‘Indepe’ fantasma», escribió en su perfil de Twitter y mencionando a Rufián. Pero el líder del ERC no iba a quedarse con los brazos cruzados y quiso devolverle el golpe haciendo una comparación de lo que dijo el portugués cuando negaba que ficharía por el Real Madrid jugando en el Barcelona: «Para cuento el tuyo, Luis».

Una reacción a raíz de una portada del Sport cuando Figo desmentía su llegada al club blanco: «No estoy loco para firmar con Florentino ni he cobrado 500 millones por adelantado. La afición puede estar tranquila. El día 24 estaré en el Camp Nou. Núñez sabe que estaba dispuesto a firmar menos dinero, pero ni me ha escuchado», comentó en aquel momento. Días más tarde fichó por el Real Madrid. Otro enganchón entre Figo y Rufián que pone en contexto la tensión que se vive en España con las elecciones generales. Dos personajes públicos con opiniones radicalmente diferentes que no se callan nada. Ni fue la primera ni será ni mucho menos la última que tengan ambos en redes sociales.