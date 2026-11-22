Marc Márquez ya es campeón de MotoGP. Al límite, pero el de Cervera ha ganado su décimo título mundial, el octavo de MotoGP, tras cruzar la línea de meta en Portimao en octava posición. La victoria fue para Marco Bezzecchi, que cumplió con los pronósticos y ganó con bastante ventaja por delante de Jorge Martín, que logró una heroica segunda posición. Las Aprilia cumplieron e hicieron su trabajo, pero el de Ducati también y el décimo ya está en su bolsillo.

El leridano firmó una salida perfecta. Pasó a Bezzecchi y se puso primero. Ese era el objetivo: ponerse primero, tirar y escaparse. Y así lo hizo. Aprovechando la pelea entre Raúl Fernández y Di Giannantonio, Márquez se fue a siete décimas de sus perseguidores. Detrás de estos dos estaba Jorge Martín, que había remontado desde la séptima posición hasta situarse cuarto por delante de su compañero de equipo. El poleman perdió cuatro posiciones y cayó hasta el quinto puesto.

Martín se puso en modo Martinator y superó a Di Giannantonio para ponerse detrás de Raúl y Marc. Unos giros después, Márquez tuvo un susto en la segunda vuelta y acabó perdiendo posiciones. Le pasaron Fernández y Martín. Consiguió recuperar la plaza con Jorge, pero la terminó perdiendo en esa pelea. No quería arriesgar, iba en modo conservador y eso le costó varias posiciones más.

Le pasaron Aldeguer, Diggia, Moreira y Ogura y bajó hasta la octava plaza. Al de Cervera le valía con estar entre los nueve primeros para ser campeón sin depender del resultado de las Aprilia oficiales. Marc estaba rodando muy lento. El líder no quería sustos ni caídas como la de la sprint y eso hizo que también le pasara Binder. Caía hasta la novena posición, a la vez que Martín se ponía segundo. Si perdía una plaza más y Jorge se ponía primero, todavía había Mundial.

A todo esto, Acosta y Álex Márquez se habían quedado fuera de carrera por caídas en el inicio de carrera. En la vuelta 15, Bezzecchi había asaltado el liderato tras superar a Rául. Este resultado dejaba a Marc Márquez al límite. Marini, hermano de Rossi, venía por detrás mientras el de Ducati rodaba más lento de lo habitual. La tensión y los nervios de saber que tiene el campeonato en su mano le hicieron ir con más cautela de lo habitual en carrera. Hasta Lecuona estaba rodando más rápido que él.