Lamine Yamal falló un penalti en el minuto 22 de partido con el Barcelona perdiendo 0-2 en el Camp Nou contra el Villarreal en la jornada 13 de la Liga. La estrella culé, con un viento muy incómodo sobre la Ciudad Condal, tiró la pelota al poste y se marchó fuera directamente. Un palo para el jugador y para el equipo en el intento de remontar el encuentro.

Un penalti que provocó el propio Lamine Yamal tres minutos antes tras caer derribado por Gueye en el área del submarino amarillo. Hernández Hernández no lo pitó en primera instancia, pero el VAR tuvo que llamarle para que fuese a verlo. Parecía en un primer momento piscinazo de Yamal, pero la repetición deja claro que existió contacto en las dos piernas del ’10’ culé para ser derribado.