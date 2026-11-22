Max Verstappen fue el gran protagonista de este domingo en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto holandés ganó la carrera y lo celebró como es debido, pero al ser preguntado por la rajada de George Russell contra él tras la clasificación, no dejó escapar la oportunidad de cargar contra el británico. Lo del de Red Bull no se quedó sólo en un simple dardo, sino en un discurso destructivo entonado desde la más absoluta calma… y con hechos.

«Habla mucho fuera de la pista. Es algo que no me molesta porque está tan debajo de mi nivel que ni siquiera intento rebatirle. Ni me molesta. El karma es una p… y hoy ha hecho de las suyas. La polémica más reciente entre dos pilotos en guerra abierta desde hace años viene de la tercera práctica de este fin de semana, en la que Russell se quejó de una acción en la que Verstappen le cerró el espacio cuando estaba empezando su vuelta.

«No voy a aceptar que alguien me fastidie así y que vaya por ahí como si fuera superior a todos. Alguien tiene que pararle los pies a este tipo», clamó Russell, que ha tenido una respuesta aún más severa por parte de su adversario: «Ha sido fantástico cuando he visto en el retrovisor lo que estaba pasando, fantástico. Mi día sólo está mejorando. Y cuando he terminado primero, ha sido el colofón».

Este domingo, en varias ocasiones durante la carrera, el piloto de Mercedes consiguió adelantar a Verstappen, pero el holandés no dejó ni las migajas. Menos si cabe después de que Russell perdiera el control de su monoplaza a falta de dos vueltas cuando intentaba adelantar a su compañero Kimi Antonelli para arrebatarle la segunda posición. El inglés se fue contra las protecciones y, aunque logró reincorporarse, finalizó noveno, adelantado por un brillante Carlos Sainz.