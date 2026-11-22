Dani Muñoz se ha llevado una alocada carrera de Moto2 en Portimao, marcada por la bandera roja por la triple caída de Salac, Manu González y Zonta van den Goorbergh. Manu no pudo volver a pista en la reanudación, pero llegará a Valencia líder por 4,5 puntos tras el séptimo puesto de Izan Guevara. Junto a Muñoz, acabaron en el podio Alonso López y Senna Agius.

La pista estaba delicada y el inicio de la carrera de Moto2 fue muy accidentado. Todavía quedaba algo de spray en la pista y eso hizo que varios pilotos tuvieran algún susto. Izan no salió bien y perdió varias posiciones en la salida. Intentó recuperarlas rápidamente y eso le hizo tener algún susto que otro. En la vuelta dos se iba al suelo José Antonio Rueda. Y poco después, Manu González firmaba una de las salvadas del año en Moto2.

El madrileño, que llegaba como líder del Mundial a esta carrera con 13,5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara, impactaba con la cabeza en la cúpula de la moto. Por suerte, logró salvarla y mantenerse en pista, aunque cayó hasta la decimocuarta posición. Fue remontando poco a poco y, en su avance, justo delante, Holgado y Agius tuvieron un susto. Mientras tanto, el de Palma acometía un 2×1 y se colocaba tercero.

Poco después tuvo un susto Collin Veijer justo delante de Guevara y provocó que el de Pramac cayera hasta la octava posición. Pudo evitar el toque con el neerlandés, pero le costó varios puestos. En la vuelta ocho estalló todo. Manu González se iba al suelo. Filip Salac se cayó y tanto Zonta van den Goorbergh como el madrileño del IntactGP, que venían muy pegados, se chocaron con la moto del checo que se había quedado en mitad de la pista y no pudieron esquivarla.

Inmediatamente, los comisarios mostraron la bandera roja. A partir de ahí comenzaba una carrera a contrarreloj para Manu para llevar la moto al box. Lo consiguió, pero al no llegar él con la moto y entrar por el pit lane, Dirección de Carrera no le permitió salir a pista en la reanudación. Se acababa la carrera para el líder del campeonato de Moto2, que necesitó la ayuda de su gente para llevar la moto al box, pero entraron por la parte trasera y Manu llegó por su cuenta.

Izan partía octavo en la segunda salida. A Manu le tocaba ver la carrera desde el box y esperar que su rival no terminara entre los cuatro primeros para llegar como líder a Valencia. En esta carrera a siete vueltas, Dani Muñoz impuso su ritmo. Aunque en las primeras vueltas fue Alonso López quien lideró la prueba. Pero Muñoz le pasó tras el segundo paso por meta y recuperó la primera plaza.

A partir de ahí se estabilizó la carrera y Muñoz volvió a demostrar, como en la primera carrera antes de la bandera roja, que era el más rápido. En los últimos cinco giros, Senna Agius apretó y pasó a Ortolá para situarse en posición de podio. También le adelantó después David Alonso, que se ponía cuarto. Por detrás, Adrián Huertas apretó las clavijas a Izan Guevara en la última vuelta, pero el de Pramac aguantó y cruzó la meta séptimo. De esta manera, todo queda apretadísimo para Valencia. Manu sigue líder con 4,5 puntos de ventaja sobre su rival. Es decir, el que gane la carrera ganará el campeonato.