Toñi Moreno ha incorporado nuevos hábitos a su día a día para cuidarse y encontrarse mejor. Entre sus prioridades se encuentran una alimentación adaptada a la perimenopausia, el ejercicio y una rutina de cuidado personal que intenta mantener incluso cuando tiene que madrugar para acudir al trabajo.

La comunicadora está compaginando sus compromisos televisivos con la educación de su hija Lola. Málaga se ha convertido en su lugar de residencia, desde donde continúa desarrollando buena parte de sus proyectos vinculados a Canal Sur.

Durante una de sus últimas entrevistas, ha contado que levantarse temprano es algo habitual en su rutina. Sin embargo, procura no convertir las mañanas en una sucesión de tareas apresuradas y reserva un espacio para empezar el día con tranquilidad. «Tengo que estar muy temprano en el trabajo», ha comentado al respecto.

El desayuno de Toñi Moreno

Toñi Moreno ha explicado que está adaptando algunos de sus hábitos a la perimenopausia, una etapa en la que muchas mujeres experimentan cambios hormonales y físicos. En su caso, ha decidido prestar especial atención a los alimentos que consume al comenzar la jornada. «Estoy con una alimentación para mi edad que tengo la perimenopausia, entonces intento desayunar alimentos que me desinflamen», ha declarado en Semana.

La presentadora ha querido dejar claro que no considera que esté haciendo una dieta convencional. Su intención es seleccionar ingredientes que formen parte de una alimentación equilibrada y que le ayuden a sentirse mejor. «No es una dieta, pero sí son alimentos antiinflamatorios», puntuliza en el mencionado medio.

También ha desvelado qué suele encontrar en su mesa por las mañanas. Su elección es bastante concreta: pan de centeno acompañado de pavo, una tortilla francesa y café solo. Una combinación que le permite comenzar el día con una propuesta sencilla, sin necesidad de recurrir a elaboraciones complicadas ni a productos especialmente difíciles de encontrar.

Este es el deporte que practica

La alimentación no es el único aspecto que ha revisado. Toñi Moreno ha encontrado en el deporte una forma de complementar sus nuevos hábitos, aunque reconoce que nunca ha sido especialmente aficionada a la actividad física. En lugar de obligarse a practicar una disciplina que no le resulte atractiva, ha probado una modalidad con la que asegura estar muy satisfecha.

Se trata del pilates de máquina, una actividad que ha incorporado recientemente a su vida. «Estoy con el pilates de máquina. Estoy encantada», ha comentado al hablar de esta experiencia.

Su testimonio refleja una idea que repite al hablar de salud: no se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de introducir costumbres que puedan mantenerse en el tiempo. Por eso, tanto el desayuno como las sesiones de pilates forman parte de una transformación progresiva de su estilo de vida.

Toñi Moreno tiene un secreto de belleza

Cuando le preguntan por el plan que ha seguido para sentirse plena, responde: «El secreto de belleza está en aceptarse como una es, en quererse bien, en alimentarse bien, en llevar una vida saludable».

Su reflexión incluye también una parte más espontánea. La presentadora considera que disfrutar de los pequeños placeres y celebrar los buenos momentos forma parte de una vida equilibrada. En ese sentido, no plantea el cuidado personal como una obligación que impida darse algún capricho de vez en cuando. La felicidad y la aceptación personal ocupan un lugar importante en su manera de entender el bienestar.

Además de cuidar su alimentación y practicar ejercicio, ha mencionado algunos suplementos que toma. Entre ellos se encuentran el magnesio, las vitaminas D y C y una pequeña cantidad de hierro, después de haber experimentado una bajada de este último.

El consejo de su madre

Entre todos los productos y hábitos que forman parte de su rutina, Toñi Moreno ha recordado una recomendación muy especial. Según ha contado, su madre siempre ha tenido una piel estupenda, así que nunca ha dudado en seguir sus pasos.

«Es muy graciosa porque tiene una piel fantástica y ella lo único que ha hecho toda su vida, que me lo repite todos los días, es lavarse la cara con jabón y agua helada», ha relatado.

Esta anécdota muestra que la presentadora combina las rutinas actuales de cuidado con consejos que ha escuchado desde pequeña. No existe una única fórmula que resuma su manera de cuidarse: hay alimentación, actividad física, cosmética y, sobre todo, una apuesta por aceptarse y adaptar los hábitos a cada etapa.

Con su desayuno de pan de centeno, pavo, tortilla francesa y café, sus sesiones de pilates y una rutina de belleza que intenta mantener a diario, Toñi Moreno ha compartido algunos de los cambios que ha incorporado a su vida. Un relato personal en el que la edad no aparece como un obstáculo, sino como una razón para prestar más atención a su salud y a aquello que le hace sentirse bien.