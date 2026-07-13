La rutina de Toñi Moreno (53 años) para mantenerse sana: «Desayuno alimentos que me desinflamen»

A sus 53 años, Toñi Moreno atraviesa una etapa marcada por el equilibrio entre su intensa actividad profesional y su vida personal. La presentadora, que lleva más de tres décadas formando parte de la televisión, ha compartido algunos de los hábitos que ha incorporado a su día a día para afrontar con naturalidad una nueva etapa.

Lejos de hablar de dietas estrictas o fórmulas milagrosas, la comunicadora apuesta por una combinación entre alimentación saludable y deporte, pero sin obsesionarse.

Nacida en El Prat de Llobregat, Toñi Moreno ha encontrado en Málaga el lugar donde ha construido su vida en los últimos años. Desde allí compagina las grabaciones de varios formatos de Canal Sur con el cuidado de su hija Lola, una responsabilidad que le ocupa mucho tiempo.

La periodista ha reconocido que lleva mucho tiempo despertándose pronto, así que se activa desde primera hora. «Tengo que estar muy temprano en el trabajo», ha explicado en una entrevista con Semana. Sin embargo, lejos de afrontar las primeras horas del día con prisas, procura reservar un espacio para sí misma antes de comenzar la jornada laboral.

Escuchar la radio, leer la prensa y disfrutar del desayuno forman parte de ese ritual matutino que considera imprescindible. Precisamente es en ese momento del día donde ha introducido uno de los cambios más importantes de los últimos meses, motivado por la etapa hormonal que atraviesa.

La dieta de Toñi Moreno

Toñi Moreno ha comentado con total naturalidad que actualmente adapta su alimentación a la perimenopausia, un periodo de transición previo a la menopausia que puede venir acompañado de diferentes cambios físicos y hormonales. Por ello, ha decidido incorporar alimentos que contribuyan a reducir la inflamación.

«Estoy con una alimentación para mi edad que tengo la perimenopausia, entonces intento desayunar alimentos que me desinflamen», ha señalado. Una afirmación que ha querido matizar dejando claro que no sigue un régimen estricto. «No es una dieta, pero sí son alimentos antiinflamatorios», recala.

Su desayuno refleja precisamente esa filosofía. Cada mañana opta por un menú compuesto por pan de centeno con pavo, tortilla francesa y café solo, una combinación que aporta proteínas de calidad, fibra y otros nutrientes presentes en alimentos que suelen formar parte de una alimentación equilibrada.

Más allá del objetivo estético, la comunicadora insiste en que busca sentirse bien y cuidar su organismo en una etapa en la que considera especialmente importante prestar atención a los hábitos diarios. En ese sentido, la alimentación se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida.

Pilates, un deporte muy completo

El cuidado personal de Toñi Moreno no termina en la cocina. El ejercicio físico también ha adquirido un papel protagonista en su vida, aunque reconoce que nunca se ha considerado una gran aficionada al deporte.

Durante años no encontró una disciplina con la que se sintiera realmente identificada. Sin embargo, esa situación ha cambiado gracias al pilates con máquina, una modalidad que ha descubierto recientemente y con la que asegura sentirse muy cómoda.

«Estoy con el pilates de máquina. Estoy encantada», afirma. Según explica, comenzó a practicarlo por recomendación de personas de su entorno y porque le hablaron de los beneficios que tiene el trabajo de fuerza, especialmente a partir de cierta edad.

Los ejercicios de resistencia y fortalecimiento muscular son cada vez más recomendados por especialistas para preservar la masa muscular y mejorar la salud ósea durante la madurez, algo que ha llevado a muchas personas a incorporar este tipo de entrenamiento a sus rutinas semanales.

En el caso de Toñi Moreno, el objetivo vuelve a ser el mismo: sentirse mejor físicamente y ganar calidad de vida sin perseguir estándares imposibles.

El secreto mejor guardado

Cuando se le pregunta por el cuidado de su imagen, la presentadora evita centrar la conversación únicamente en el aspecto exterior. Su respuesta pone el foco en una visión mucho más amplia.

«El secreto de belleza está en aceptarse en como una es, en quererse bien, en alimentarse bien, en llevar una vida saludable, en tomarte, de vez en cuando, una copita de vida para festejar algo, en ser feliz y estar contenta con la vida que tienes», resume.

Se trata de una filosofía basada en el equilibrio y en la ausencia de extremismos. Para ella, el bienestar no depende únicamente del ejercicio o de la alimentación, sino también de mantener una actitud positiva, disfrutar de los pequeños momentos y aceptar con naturalidad el paso del tiempo.

Junto a estos hábitos, Toñi Moreno también ha incorporado algunos suplementos nutricionales, siempre adaptados a sus necesidades actuales. Según ha explicado, toma magnesio, vitamina D, vitamina C y un pequeño aporte de hierro, después de haber presentado una ligera bajada en sus niveles de este mineral.

Estos complementos forman parte de una rutina que busca reforzar su bienestar en una etapa en la que el organismo experimenta cambios importantes, aunque en ningún momento los presenta como sustitutos de una alimentación equilibrada.

El cuidado de la piel es otro de los aspectos que la presentadora no descuida. Después de muchas horas frente a los focos y las cámaras de televisión, mantiene una sencilla rutina diaria de skincare. «Tengo mis cremas, que me pongo por la noche cuando me desmaquillo de la tele y por la mañana cuando me levanto», explica.

Todo esto le ha ayudado a llegar a los 53 en perfecta forma, de ahí que mucha gente esté pendiente de ella para saber qué pasos hay que seguir.