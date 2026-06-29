El paraíso andaluz al que Toñi Moreno (53 años) vuelve cada verano: con castillo del siglo XV, carreras de caballos en la playa y gastronomía de lujo

Pocas ciudades logran dejar una huella tan profunda en quienes crecieron entre sus calles como Sanlúcar de Barrameda lo ha hecho en Toñi Moreno. La presentadora nunca ha escondido el fuerte vínculo que mantiene con esta localidad gaditana, convertida en su refugio habitual cada verano y en el escenario donde comenzó una trayectoria profesional que décadas después la llevaría a ocupar algunos de los programas más importantes de la pequeña pantalla.

Aunque nació en Barcelona en 1973, fue en Sanlúcar donde realmente echó raíces. Allí transcurrió su infancia y adolescencia, allí descubrió su vocación por la comunicación y allí dio sus primeros pasos frente a un micrófono cuando apenas tenía 12 años.

Con el paso de los años, la periodista ha recordado en numerosas entrevistas la importancia que la ciudad ha tenido en su vida. Más allá del éxito alcanzado en televisión, Toñi continúa presumiendo de unas raíces profundamente ligadas a una localidad que combina patrimonio histórico, tradición marinera, espacios naturales privilegiados y una oferta gastronómica reconocida dentro y fuera de Andalucía.

La ciudad donde comenzó una carrera

Sanlúcar de Barrameda ocupa un lugar estratégico en la desembocadura del río Guadalquivir, frente al Parque Nacional de Doñana. Esa ubicación privilegiada ha condicionado buena parte de su historia y explica que la ciudad haya desempeñado un papel fundamental en algunos de los episodios más relevantes de la navegación mundial.

Fue precisamente desde su puerto desde donde partió, en septiembre de 1519, la expedición comandada por Fernando de Magallanes que perseguía encontrar una nueva ruta hacia las islas de las Especias. Tras la muerte del navegante portugués durante el viaje, Juan Sebastián Elcano culminó la travesía y regresó a Sanlúcar en septiembre de 1522 al mando de la nao Victoria, completando la primera vuelta al mundo y protagonizando una de las mayores gestas marítimas de la historia.

Ese legado continúa muy presente en la localidad. Monumentos, placas conmemorativas y diferentes espacios urbanos recuerdan aquella expedición que cambió para siempre el conocimiento geográfico del planeta y situó a Sanlúcar como uno de los enclaves más relevantes de la historia naval.

Pero la ciudad ofrece mucho más que su extraordinario pasado. Sus calles conservan una identidad propia que ha sabido mantenerse con el paso de los siglos, mezclando edificios históricos con una intensa actividad cultural y una vida cotidiana estrechamente ligada al mar.

El castillo de Santiago y el Parque de Doñana

Entre los grandes símbolos de Sanlúcar destaca el castillo de Santiago, una imponente fortaleza levantada a finales del siglo XV por la Casa de Medina Sidonia. Situado en la parte alta del municipio, el edificio ofrece una de las mejores panorámicas sobre el casco histórico, la desembocadura del Guadalquivir y el entorno natural de Doñana.

Muy cerca se encuentra el Barrio Alto, una de las zonas con mayor personalidad de Sanlúcar. Sus calles conservan el aire señorial que caracterizó a la localidad durante siglos y todavía albergan antiguos palacios, conventos y casas vinculadas a la nobleza que gobernó este importante enclave gaditano.

La proximidad con el Parque Nacional de Doñana constituye otro de los grandes atractivos del municipio. Separado únicamente por el cauce del Guadalquivir, este espacio protegido puede contemplarse desde distintos puntos de la ciudad, ofreciendo una imagen difícil de encontrar en otros destinos turísticos del litoral.

Desde Sanlúcar parten numerosas excursiones que permiten acceder al parque y descubrir uno de los ecosistemas más valiosos de Europa, reconocido por su enorme biodiversidad y por albergar especies emblemáticas como el lince ibérico o el águila imperial. La posibilidad de disfrutar de este paisaje mientras se pasea junto al río o se comparte una comida frente al agua forma parte del encanto que cada año atrae a miles de visitantes.

Las carreras de caballos sobre la arena

Si existe un producto inseparable de la identidad sanluqueña ese es la manzanilla. Este vino, amparado por una denominación de origen propia dentro del Marco de Jerez, únicamente puede elaborarse en Sanlúcar gracias a unas condiciones climáticas muy concretas derivadas de la influencia del Atlántico y del río Guadalquivir.

Las bodegas forman parte del paisaje urbano y constituyen una de las principales señas de identidad de la ciudad. Muchas de ellas permiten recorrer sus instalaciones para conocer el proceso de elaboración de un vino que se ha convertido en uno de los grandes embajadores gastronómicos de Andalucía y que acompaña a la perfección algunos de los productos más representativos de la cocina local.

Junto a la manzanilla, otro de los acontecimientos más emblemáticos de la localidad son las carreras de caballos en la playa. Cada verano, cuando baja la marea, la arena de Sanlúcar se transforma en un hipódromo natural donde se celebra una de las competiciones ecuestres más antiguas y singulares de España.

Ese equilibrio entre historia, naturaleza, patrimonio y tradición ayuda a explicar el profundo vínculo que Toñi Moreno mantiene con Sanlúcar de Barrameda. Para la presentadora no se trata únicamente del lugar donde comenzó su carrera profesional, sino de una ciudad que forma parte de su identidad y a la que continúa regresando siempre que tiene ocasión para reencontrarse con sus raíces.