El comentario de Juan Carlos Rivero sobre Shakira que silenció la retransmisión del Mundial

Juan Carlos Rivero se superó a sí mismo este domingo en la final del Mundial en la que España levantó la Copa en Nueva York, tras vencer a Argentina. El periodista, que acostumbra a ser uno de los grandes protagonistas de los partidos de la selección española por sus retransmisiones en TVE, ha vuelto a centrar la atención en varios momentos de la retransmisión en directo, tanto por su euforia desatada como por sus comentarios. Esta vez han sido sus palabras en alusión a Shakira las que han generado un silencio incómodo en el equipo de TVE.

Durante la primera pausa de hidratación del partido, y mientras sonaba el Aserejé de Las Ketchup en el MetLife Stadium, Rivero se fijó en uno de los rostros conocidos presentes entre el público, y compartió su observación con la audiencia para rellenar el tiempo antes de que se reanudara el encuentro. Además, los espectadores pudieron ver en pantalla lo mismo que estaba viendo el periodista, por lo que su error fue más evidente.

«Estamos viendo a Shakira, con Adrien Brody», indicó Rivero. El periodista lo dijo sin pensar que la artista aún no había actuado en el que fue el primer espectáculo de medio tiempo de una Copa del Mundo de fútbol. La artista estaba a unos minutos de salir al campo para interpretar Dai Dai, cuando Rivero dio por hecho que era la acompañante de Adrien Brody.

Todo el equipo de TVE se quedó callado, hasta que él mismo rompió el silencio: «No, Shakira no era, perdón». Únicamente se escucharon las risas de una persona, mientras en pantalla los espectadores veían al actor de El pianista con una mujer que no era Shakira.

Lo siguiente fue una conversación de Juan Carlos Rivero consigo mismo. «¿Y Adrien Brody era, o no? ¿Tampoco? ¿No lo has visto?», pronunció el periodista de TVE, que no obtenía respuesta de nadie. Luego, reparó en que todavía no se había producido el espectáculo de medio tiempo: «Bueno, Shakira está preparándose para lo que veremos en el descanso».

Finalmente, Rivero optó, tarde, por correr un tupido velo cuando por fin los jugadores volvieron al campo y él pudo respirar tranquilo: «¡Se reanuda el partido!».

El periodista llamó la atención también por su espontaneidad ante la expulsión de Enzo Fernández, del conjunto argentino, por una agresiva entrada sobre Pau Cubarsí («¡Hala, vete a ver la final a casa!»), por su insistencia en recitar constantemente como un poema la letra de Como si fueras a morir mañana, de Leiva (entre otras), o por confundir a los jugadores que estaban sobre el campo al mencionarlos, aunque en pantalla se pudiera ver en primer plano el dorsal del futbolista en cuestión.