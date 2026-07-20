La final del Mundial, el segundo evento más visto de la historia en España: un 87% de ‘share’ y 20 millones de espectadores

La final del Mundial de fútbol 2026, en la que España ha levantado de nuevo la Copa del Mundo tras vencer a Argentina, se ha convertido en términos de audiencia en el segundo evento más visto de la historia de la televisión española, con más de 20 millones de espectadores y una cuota de pantalla superior al 87%.

Sólo otra cita está por encima de esta final en número de espectadores, y se trata también de un partido de la selección española, el de las semifinales de la Eurocopa de 2012 contra Portugal, concretamente el momento de los penaltis. Entonces, la audiencia media fue de 18,1 millones y un 83,3% de share, mientras que este domingo ha sido de 15.706.000 espectadores y un 87,1% de cuota de pantalla.

Con 20.105.000 espectadores únicos, la gran mayoría de ellos se concentró frente al televisor a las 00.01 horas. Fue el minuto más visto del Mundial durante la jornada, con 17.082.000 espectadores, una cifra que se traduce en el 91,2% de la cuota.

De entre todos los partidos disputados por el conjunto de Luis de la Fuente, la final del Mundial entre España y Argentina se ha impuesto sobre el resto como el más visto, seguida de la semifinal contra Francia – 14.514.000 espectadores de media y 81,3% de share-. Por el contrario, el que menos interés despertó fue el encuentro contra Cabo Verde -7.995.000 espectadores y 66% de cuota de pantalla-.

Las mediciones también indican las cifras de seguimiento en función del sexo, la edad o la comunidad autónoma. Destacan los hombres (91,1%), con un perfil de entre 13 y 24 años (95,2 %), y los espectadores de las comunidades de Madrid (92 %), Baleares (89,4 %) y Andalucía (89,2 %). En Cataluña y País Vasco el seguimiento ha sido del 86,3% y el 83,6% de cuota, respectivamente. Asturias ha sido la comunidad autónoma con menor share (77,4%).

En términos generales, por un lado, los 90 minutos de partido firman 19.168.000 espectadores únicos, 15.385.000 espectadores de media y un 86,3% de share; por otro, la prórroga que dio la gloria al equipo español ha alcanzado los 18.120.000 espectadores únicos, 16.608.000 espectadores de media y un 89,3% de cuota de pantalla. Los datos son el resultado de la suma de TVE y DAZN Mundial.