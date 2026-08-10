‘La Odisea’ ya es la película más taquillera de Christopher Nolan: ¿hasta dónde llegará la adaptación de Homero en los cines?

Decían que no recaudaría tanto y que las controversias de la selección de casting y su desinterés histórico harían mella en su recorrido taquillero. Sin embargo, La Odisea sigue rompiendo récords en la cartelera internacional. Ahora, la adaptación del poema épico de Homero ya es oficialmente la cinta más exitosa de la filmografía de su director, Christopher Nolan. 1.104 millones de dólares que no sólo han superado ya a producciones como Oppenheimer o Interstellar. El regreso a Ítaca del héroe de Troya sobrepasa al fenómeno comercial de la trilogía de El caballero oscuro.

Sí, puede que al final la tendencia y el reclamo hegemónico del Hombre Araña le haya adelantado por la derecha. Pero, teniendo en cuenta el tipo de película, el triunfo de La Odisea representa un hito encomiable para el cine épico. En la lista de películas con mayores recaudaciones de la historia no aparece ningún largometraje de dicho subgénero y mucho menos una versión fílmica del aedo griego. Su presencia actual en el puesto n.º 42 de dicha lista ya es, per se, un acontecimiento digno de mención. Aunque sus números son todavía más meritorios si tenemos en cuenta la propia filmografía del cineasta británico. Un hombre que cambió para siempre el cine de superhéroes con el estreno en 2008 de El caballero oscuro.

Nolan ya nos había sorprendido con su capacidad de atraer a millones de espectadores al patio de butacas con historias que no suelen arrastrar a tanta gente a las salas. Ahí está el claro ejemplo de Oppenheimer. La historia biográfica de la creación de la bomba atómica logró aunar 975 millones de dólares en las arcas de Universal Pictures. Unas cifras enormes si tenemos en cuenta que al final este era un drama íntimo con conceptos de física cuántica y juicios burocráticos como telón de fondo.

¿Cuál será la taquilla final de ‘La Odisea’?

Todavía hablamos de números aproximados, pero según las proyecciones actuales de la industria, La Odisea podría tener un recorrido final dentro de una horquilla de entre los 1.300 y los 1.400 millones de dólares, superando así a proyectos históricos como El Señor de los Anillos: El retorno del rey (2003) o Skyfall (2012).

El filme del realizador londinense prácticamente dobla el Break-even point (punto de equilibrio) necesario para que el blockbuster comenzase a ganar dinero, el cual se situaba en unos datos cercanos a los 625 millones de dólares.

La lista de películas más taquilleras de Christopher Nolan