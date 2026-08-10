Kanye West eligió este restaurante de un conocido chef andaluz durante su visita a Madrid: lujo y alta cocina

Kanye West ha vuelto a España dos décadas después y lo ha hecho rodeado de una expectación que trasciende la música.

El artista estadounidense reunió a 65.000 personas en su único concierto en el país y, después de su paso por el escenario del Riyadh Air Metropolitano, decidió disfrutar de una de las experiencias gastronómicas más exclusivas de Madrid. Su elección fue Dani Brasserie, el restaurante del conocido chef andaluz Dani García situado en el Four Seasons Hotel Madrid, en pleno centro de la capital.

La visita del rapero a este establecimiento ha quedado reflejada en fotos y vídeos compartidos por otros clientes. Las imágenes permiten comprobar que West aprovechó su estancia en Madrid también para acercarse a la gastronomía de la ciudad, en un restaurante marcado tanto por su propuesta culinaria como por su ubicación privilegiada.

La presencia de Kanye West en Madrid ha vuelto a poner el foco sobre una figura que lleva años acostumbrada a ocupar titulares por motivos muy diferentes. Considerado durante buena parte de su trayectoria como uno de los nombres fundamentales del hip hop, el músico ha protagonizado en los últimos años numerosas controversias que han condicionado su imagen.

Sin embargo, su capacidad para movilizar a sus seguidores continúa intacta. Su actuación en Madrid logró reunir a 65.000 espectadores, en una demostración de que, pese a las polémicas que han acompañado al artista, su carrera musical mantiene una enorme capacidad de convocatoria.

El mejor restaurante de Madrid

Tras su concierto, West escogió un lugar especialmente singular para disfrutar de la gastronomía madrileña. Dani Brasserie ocupa la séptima planta del Four Seasons Hotel Madrid, uno de los establecimientos hoteleros más exclusivos de la capital. El restaurante ofrece una perspectiva privilegiada sobre algunas de las zonas más reconocibles del centro de la ciudad.

Desde su terraza se pueden contemplar las calles Alcalá y Sevilla, además de algunos de los elementos arquitectónicos más característicos del paisaje urbano madrileño. Entre ellos destaca la escultura de las Cuádrigas del antiguo edificio del Banco de Bilbao y el templete del propio Four Seasons, coronado por una cúpula de cobre que forma parte de la historia arquitectónica de la capital.

La ubicación convierte la experiencia gastronómica en algo más que una comida o una cena. El espacio combina la propuesta culinaria de Dani García con el diseño, el arte y las vistas panorámicas, tres elementos que forman parte de la identidad del establecimiento.

En el interior, el restaurante mantiene también una estética cuidada, con diferentes piezas de arte y una decoración pensada para acompañar la experiencia. Un entorno, en definitiva, acorde con el perfil de un hotel que se ha convertido en uno de los puntos de referencia del lujo en el centro de Madrid.

Las creaciones de Dani García

No ha trascendido qué platos concretos eligieron Kanye West y sus acompañantes durante su visita. Las imágenes difundidas permiten ver la mesa y parte de la experiencia, pero no existe información confirmada sobre el pedido realizado por el artista.

La carta de Dani Brasserie incluye, sin embargo, algunos de los platos más reconocibles de la propuesta del chef andaluz. Entre ellos se encuentra la hamburguesa Rossini, una de las elaboraciones más llamativas del establecimiento, preparada con pan brioche, lomo Simmental madurado, foie gras, queso parmesano y cebolla caramelizada.

Otra de las opciones de la carta son los macarrones con queso y bogavante, una elaboración que combina un producto asociado a la alta cocina con una receta de inspiración más reconocible. También figura el gazpacho de tomate verde y pimiento con tomate nitro, una propuesta que lleva algunos de los sabores tradicionales de la cocina mediterránea hacia un terreno más contemporáneo.

La propuesta de Dani García se caracteriza precisamente por esa combinación entre producto, técnica y reinterpretación de sabores, con una cocina vinculada a sus raíces andaluzas pero abierta a influencias internacionales.

El proyecto empresarial detrás del chef

Dani Brasserie forma parte del Grupo Dani García, el proyecto empresarial creado en 2014 alrededor de la figura del cocinero malagueño. Desde entonces, la compañía ha desarrollado diferentes conceptos gastronómicos con los que ha llevado la cocina de Dani García a distintos mercados.

El chef andaluz es uno de los cocineros españoles con mayor presencia internacional. Su trayectoria incluye el paso por la alta gastronomía y el reconocimiento de la Guía Michelin, pero también una apuesta decidida por modelos de restauración diferentes y por conceptos capaces de llegar a un público más amplio.

Actualmente, según los datos facilitados, el grupo cuenta con 25 restaurantes repartidos en seis países, con presencia también en mercados tan relevantes como Estados Unidos y algunos países de Oriente Medio.

Además, sus planes de expansión no se detienen. Durante los próximos 12 meses, el grupo prevé la apertura de una docena de nuevos restaurantes en ciudades y destinos como Miami, Los Ángeles, Ámsterdam, Barcelona, Valencia, Mallorca y Marbella.

La visita de Kanye West a Dani Brasserie se suma así a la larga lista de rostros internacionales que han elegido Madrid como destino gastronómico. En esta ocasión, la combinación resulta especialmente llamativa: una de las figuras más controvertidas de la música contemporánea sentada a la mesa de uno de los chefs españoles con mayor proyección internacional, en uno de los enclaves más exclusivos del centro de la capital.