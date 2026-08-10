Antonio Banderas: el vecino más emblemático de Marbella

Hablar de famosos y Marbella es hablar inevitablemente de Antonio Banderas. El actor malagueño ha estado vinculado durante años a la ciudad gracias a su histórica residencia conocida como La Gaviota, situada en la exclusiva zona de Los Monteros, frente al mar.

La vivienda se convirtió en uno de los inmuebles más famosos de la Costa del Sol, aunque también protagonizó una larga batalla urbanística que terminó con su demolición en 2024. La propiedad había sido adquirida por Banderas a la heredera de Encarna Sánchez y se encontraba afectada por problemas relacionados con la Ley de Costas.

Lejos de abandonar Marbella, el actor está levantando una nueva mansión en el mismo entorno de Los Monteros. El proyecto contempla una vivienda de unos 500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con piscina infinita, amplias terrazas frente al Mediterráneo y altos estándares de seguridad.

Novak Djokovic: una mansión de más de 10 millones en Sierra Blanca

El tenista serbio ha encontrado en Marbella uno de sus lugares favoritos para vivir y entrenar. Durante la pandemia pasó largas temporadas en la ciudad y terminó enamorándose de la vivienda que había alquilado.

La propiedad está situada en Sierra Blanca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella. Según diversas informaciones, Djokovic desembolsó alrededor de 10 millones de euros para adquirirla.

La mansión cuenta con aproximadamente 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 3.500 metros cuadrados. Dispone de nueve dormitorios, ocho baños, piscina cubierta, spa, gimnasio, cine privado, sala de juegos, baño turco y una pista de tenis donde puede entrenar sin salir de casa.

Sierra Blanca se ha convertido en uno de los refugios favoritos del deportista, que incluso ha manifestado en varias ocasiones su estrecha relación con Marbella.

Eva Longoria: la nueva estrella internacional de la Costa del Sol

La actriz estadounidense lleva años frecuentando la Costa del Sol gracias a su amistad con Melanie Griffith y Antonio Banderas, pero fue en 2023 cuando dio el paso definitivo y compró una vivienda en Marbella.

Aunque el precio exacto de la operación no se ha hecho público, sí se sabe que la propiedad supera los 500 metros cuadrados y que fue sometida a una profunda reforma antes de que la actriz comenzara a disfrutarla junto a su marido, José Bastón, y su hijo.

Longoria ha reconocido en varias entrevistas que pasa cada vez más tiempo entre Marbella y México, y se ha convertido en una presencia habitual en eventos benéficos y sociales de la ciudad.

Cristiano Ronaldo: una villa millonaria

Aunque su residencia principal se encuentra fuera de España, Cristiano Ronaldo también cuenta con una propiedad en el denominado Triángulo de Oro de la Costa del Sol, muy próximo a Marbella.

El futbolista adquirió una moderna villa en la zona de La Resina, entre Estepona y Marbella.

La vivienda forma parte de uno de los desarrollos residenciales más exclusivos del área y fue concebida como un refugio vacacional para el jugador y su familia. La ubicación permite disfrutar de la privacidad característica de la zona sin renunciar a la cercanía de Puerto Banús y el centro de Marbella.

Conor McGregor: lujo y tecnología entre Marbella y Estepona

Otro de los propietarios más conocidos de la Costa del Sol es Conor McGregor. La estrella irlandesa de las artes marciales mixtas adquirió una villa en el complejo The Heights, dentro del club de campo La Resina.

La vivienda destaca por su diseño contemporáneo y por incorporar tecnología domótica avanzada. Entre sus prestaciones figuran spa privado, gimnasio, sala de cine, ascensor y diferentes espacios dedicados al ocio.

Aunque administrativamente se encuentra entre Marbella y Estepona, la propiedad forma parte de ese exclusivo corredor residencial que concentra buena parte de las inversiones inmobiliarias de lujo de la Costa del Sol.