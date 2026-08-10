Los famosos que tienen casa en Marbella: de Antonio Banderas a Novak Djokovic
La casa de Raphael en Madrid: una mansión en Montepríncipe donde continúa su recuperación
En venta la mansión de Orgullo y Prejuicio: una finca de casi 700 hectáreas valorada en 52 millones de euros
Marbella lleva décadas siendo mucho más que un destino vacacional. La ciudad malagueña se ha convertido en uno de los enclaves residenciales más codiciados de Europa para deportistas de élite, actores de Hollywood, empresarios y celebridades internacionales. El clima, la privacidad de urbanizaciones como Sierra Blanca o Los Monteros, la cercanía al mar y una oferta de lujo cada vez más sofisticada han hecho que muchas estrellas hayan decidido comprar aquí una segunda residencia, o incluso fijar parte de su vida en la Costa del Sol. Algunas de estas propiedades están valoradas en millones de euros y cuentan con piscinas infinitas, spas privados, cines, gimnasios o acceso directo a la playa. Estas son algunas de las casas más conocidas y los famosos que han apostado por Marbella para establecer su refugio mediterráneo.