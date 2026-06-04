En venta la mansión de Orgullo y Prejuicio: una finca de casi 700 hectáreas valorada en 52 millones de euros

Si algo nos enseñó Jane Austen con su literatura es que ni el orgullo ni los prejuicios son un impedimento para que el amor aflore. Con ello, dio forma a una novela que ha pasado a la historia por ser un relato innovador para la época: crítico, pasional, mordaz y con cierta moraleja final. Tanto así que la industria cinematográfica no ha podido contenerse de adaptar en diferentes formatos su historia. Uno de ellos, el primero que puso rostro a los protagonistas a finales de los 90, tomó como escenario la impresionante ubicación de Edgcote House, una vivienda histórica situada al suroeste de Birmingham, en Inglaterra. Lo más sorprendente es que esta vivienda acaba de salir al mercado y eso nos ha permitido adentrarnos un poco más en lo que fue la mansión alquilada del personaje de Fitzwilliam Darcy.

Puede que los incondicionales de la trama entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy no reconozcan el nombre de Edgcote House, ya que en la trama la vivienda se conocía como Netherfield Park. Y era esa vivienda que el personaje principal se alquilaba junto a la mansión de nuestra protagonista. Al menos, así fue durante la primera versión grabada de esta historia.

La antesala de la adaptación cinematográfica que todos conocemos, protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, fue una miniserie de la BBC en 1995. Aquí, un joven Colin Firth y una espectacular Jennifer Ehle dieron vida a los protagonistas de la historia y se trasladaron a una espectacular vivienda de Northamptonshire, en el interior de Inglaterra, para grabar parte de los exteriores.

Un hito en el mercado británico

Hacía décadas que el mercado inmobiliario británico no veía una operación de semejante envergadura, y es que esta mansión histórica ha salido por primera vez en un siglo a la venta, por un precio que está batiendo récords dentro del país. La compañía Savills es quien ha protagonizado esta salida al mercado. Ahora bien, quienes quieran vivir el sueño Austin no lo van a tener sencillo, porque la vivienda no ha salido al mercado por un precio ajustable a cualquier cartera, sino que el afortunado que pueda vivir en este conjunto histórico deberá tener en el bolsillo ni más ni menos que 51,8 millones de euros.

Se trata de una mansión catalogada como monumento de grado I; esto quiere decir que su valor patrimonial se debe a su arquitectura, historia y huella cultural y confiere a la propiedad en cuestión el máximo galardón patrimonial que puede ser proferido. La vivienda no es lo único de lo que presume esta finca, y que podría obtener su próximo propietario.

Dentro de la finca de 1700 acres, unas 687,97 hectáreas, se concentra una gran riqueza vegetal, con grandes bosques y tierras de cultivo y jardines formales diseñados por Capability Brown, jardinero y paisajista inglés del siglo XVIII, y alimentados por el río Cherwell. La huella humana de diferentes siglos deja dentro del conjunto los restos de una villa romana, un hipódromo privado y una cartera residencial de 31 casas, cabañas y apartamentos.

Comencemos por lo primero, la arquitectura. Esta mansión diseñada por William Jones entre 1748 y 1754 es una de las mayores representaciones de arquitectura georgiana del país, una corriente arquitectónica muy común a finales del siglo XVIII en los países angloparlantes. Las evidencias que hacen que hoy hablemos de este nivel de representación son que se trata de una vivienda simétrica, con toques inspirados en el Renacimiento italiano y el estilo palladiano, que dan un aura colonial a la vivienda. Además, la propia fachada plana de ladrillo con tejados a dos aguas y detalles como las ventanas en guillotina alimentan esta guía de estilo tan característica.

En su interior, la mansión parece haber escapado del paso del tiempo. Sus cuatro pisos siguen manteniendo esa estética palaciega, con amplios salones, dormitorios y áreas comunes decoradas con un aura histórica. Donde no faltan las molduras, los tonos dorados, las filigranas de yeso o los muebles de estilo victoriano.

Seguimos por la historia. Los orígenes de esta finca se remontan a Guillermo el Conquistador, quien se la cedió a su leal consejero Geoffrey de Montbray tras la conquista normanda. En sus alrededores han acontecido guerras, como la batalla de Edgcote a finales del siglo XV, políticos, como el principal artífice de la Reforma anglicana y el poderoso hombre de confianza del rey Enrique VIII, Thomas Cromwell. Y, tras su ejecución, pasó a manos de la cuarta mujer del rey, Ana de Cléveris, como parte de su acuerdo de divorcio. Ahora sólo queda determinar quién será quien tome el relevo en la propiedad de este conjunto histórico.