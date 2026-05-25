Sale a la venta el apartamento de ‘Emily en París’: 180 metros cuadrados y 3,5 millones de euros

Todo en que ha caído ante los desencuentros amorosos, las tramas laborales y los nuevos comienzos de la serie Emily en Paris verán algo familiar en la fachada del edificio que se erige en Place de l’Estrapade. Hasta que sus escapadas a Roma tomasen nuevos escenarios, la tercera planta de este precioso edificio de 1830 acaba de salir a la venta por 3,5 millones de euros. Todo porque este edificio, ya con carácter cinematográfico, se encuentra en una de las mejores ubicaciones de París, a escasos metros de la Universidad de la Sorbona o el Jardín de Luxemburgo. Y es todo un atractivo para los amantes de las aventuras de la joven norteamericana y su vida en la ciudad del amor.

Este piso se encuentra en el alma del Barrio Latino de la capital francesa y, aunque su interior no tiene mucho que ver con esa pequeña buhardilla tan coquette donde vive la protagonista, se ha convertido en una de las viviendas más codiciadas de París.

Toca hablar de la magia del cine y de la capacidad que tiene para convertir escenarios en spots encantadores… y viceversa. Porque en el caso de la tercera planta del edificio donde se grabaron los exteriores de la icónica serie de Netflix, lo que nos encontramos es un pequeño glow up en cuanto a dimensiones de la vivienda que aparece en la serie. Lejos de ser ese pequeño apartamento reservado antaño para ser el lugar donde vivían las personas de servicio de las casas más acaudaladas, el apartamento real de Emily en París es la evidencia del auténtico lujo parisino.

Porque lo cierto es que en la serie, de este edificio solo se grabaron los exteriores y la escalera. Y, como ocurre con la mayoría de los escenarios, el piso no era el real que se encuentra en este edificio, sino un set de rodaje. De hecho, las escaleras donde se graba la serie originalmente eran las del interior de este edificio, pero fueron reformadas y finalmente se terminaron reconstruyendo también en un set aparte.

Y la realidad del piso es que donde Emily Cooper no vivió (pero a todos nos gustaría hacerlo) es una espectacular vivienda que cuenta con más de 180 metros cuadrados y tres habitaciones y múltiples espacios comunes y privados. Dos de los más destacados son su amplio salón, que conserva una espectacular chimenea y suelos de mármol. Y, como no, la cocina, el alma de la vivienda que se abre al espacio para hacer de punto de encuentro y de centro de reuniones de este hogar.

Suma también dos baños y un despacho independiente. Aunque lo más destacado, sin duda, es la cantidad de luz que entra en la casa a través de los extensos ventanales. Así como la forma en que esta iluminación sirve como hilo conductor en el interiorismo, donde conviven elementos arquitectónicos originales de la vivienda con detalles modernos en el mobiliario y en los acabados.

Puede que no sea un apartamento al alcance de todos sus fans, dada la suma millonaria que habría que reunir para poder vivir ahí. Pero poder conocer un poco más sobre el lugar que inspiró y vio crecer a Emily, ha acercado un poco más a los más fieles a la serie a la vida de este querido personaje. Quizá uno de ellos sea el siguiente en emprender esta andadura por la ciudad de las luces.