La significativa reacción de Kiko Rivera al ser preguntado sobre Cantora y los enseres de su padre

A pesar de que cuando salió a la luz su ruptura con Irene Rosales, anunció que a partir de entonces se mantendría al margen de la vida pública, Kiko Rivera no ha cumplido con su promesa. Lejos de desaparecer del foco mediático, su reciente reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, lo ha vuelto a situar en el centro del foco, así como también lo ha hecho su noviazgo con Lola García, la mujer que él mismo asegura que le ha devuelto la ilusión en el amor y que le ha permitido iniciar una etapa más estable. Sin embargo, no todas las noticias que ha protagonizado recientemente han sido de color de rosa.

En las últimas semanas, su nombre ha vuelto a acaparar titulares por un polémico episodio relacionado con el presunto asalto a Cantora que habría realizado con la ayuda de su pareja. Este movimiento, como era de esperar, ha generado un gran revuelo mediático al conocerse, de mano del programa El tiempo justo, que el DJ se llevó un importante botín familiar formado por siete cabezas de toros que estaban en el salón principal de la finca y que formaban parte de la herencia de Paquirri. Hasta ahora, Kiko no se había pronunciado al respecto, pero ha sido este fin de semana cuando, desde el aeropuerto de Sevilla, se ha enfrentado a las preguntas de la prensa.

Los reporteros de Europa Press le preguntaron si era cierto que se había llevado dichos enseres, así como también quisieron saber si tenía en mente entregar a sus dos hermanos (Cayetano y Fran) la cabeza de toro que su padre les dejó en herencia. Unas cuestiones a las que Kiko prefirió no responder, manteniéndose en silencio en todo momento y evitando hacer cualquier tipo de aclaración ante la insistencia de la prensa. Su actitud ha dejado en el aire si realmente es cierto todo lo mencionado o si, por el contrario, se trata de informaciones sin fundamento. No obstante, el hecho de no pronunciarse ha generado aún más especulación, ya que muchos consideran que si no fuera cierto, habría aprovechado la ocasión para desmentirlo públicamente. Aun así, tampoco se descarta que haya optado por guardar silencio de forma estratégica, quizá porque tenga cerrada alguna entrevista en la que decida dar su versión de los hechos de manera más detallada.

Según Sandra Aladro, la periodista encargada de sacar a la luz esta información, estas cabezas de toro que supuestamente se habría llevado Kiko a su casa, el pasado mes de abril, eran muy importantes para Paquirri y es por ello por lo que aparecían en su testamento. «Se repartieron el 27 de septiembre de 1987, y todos firmaron de acuerdo, incluida Isabel Pantoja. […] Una de esas cabezas, la del toro de la buena suerte, que abrió la puerta grande de Madrid a Paquirri, era para la familia Rivera Pérez. […] Pues bien, la tiene Kiko desde el viernes 17 de abril» […] Otra era para los Rivera Ordóñez, Francisco y Cayetano. De hecho, hay un video del año 1980 donde el diestro le brinda ese toro a sus dos hijos en la corrida de la Beneficencia Y ante las cámaras dijo: ‘Hoy es el día más importante de mi vida, y este toro quiero dedicárselo a mis dos hijos’. Pues esa cabeza también se la ha llevado Kiko», sentenciaba.