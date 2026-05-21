La sombra de la herencia de Paquirri persigue de nuevo a Kiko Rivera: «Se llevó cosas de sus hermanos»

Aunque parece que ha logrado retomar la relación con su madre después del duro episodio que vivió a raíz de la herencia de Paquirri—el cual les ha mantenido distanciados durante años—, los objetos personales del torero han vuelto a ser motivo de polémica para Kiko Rivera. Según el testimonio ofrecido por Almudena Porras, actual guardesa de Cantora, el DJ y Lola, su pareja, asaltaron la finca mencionada el pasado mes de abril, destrozando las cerraduras que se encontraban a su paso con el objetivo de acceder a las distintas estancias y llevarse un importante botín.

Como era de esperar, no han tardado en trascender algunos detalles sobre estos objetos sustraídos, algo que ha vuelto a situar en la primera línea de la noticia la mediática herencia de Paquirri, más de 40 años después de su muerte. En un principio, Leticia Requejo aseguró en el plató de El tiempo justo que Kiko se llevó una maleta con documentación. Pero parece que esto no habría sido todo.

Tal y como ha señalado Sandra Aladro en este mismo espacio televisivo, Kiko Rivera también habría cogido pertenencias que Cayetano y Fran, sus hermanos mayores, heredaron de su padre y jamás recibieron. «Kiko hace que se coloquen unas furgonetas pegadas a la salida de la casa, para que se carguen sin que se vea lo que se está cargando. ¿Y qué se cargó en esas furgonetas? Pues al menos siete cabezas de toros que estaban en el salón principal de la casa», comenzaba a explicar.

La periodista añadía que esas cabezas eran muy importantes para Paquirri y que por eso aparecían en su testamento, donde se puede leer para quién era cada una de ellas. «Se repartieron el 27 de septiembre de 1987, y todos firmaron de acuerdo, incluida Isabel Pantoja. […] Una de esas cabezas, la del toro de la buena suerte, que abrió la puerta grande de Madrid a Paquirri, era para la familia Rivera Pérez. […] Pues bien, la tiene Kiko desde el viernes 17 de abril» […] Otra era para los Rivera Ordóñez, Francisco y Cayetano. De hecho, hay un video del año 1980 donde el diestro le brinda ese toro a sus dos hijos en la corrida de la Beneficencia Y ante las cámaras dijo: ‘Hoy es el día más importante de mi vida, y este toro quiero dedicárselo a mis dos hijos’. Pues esa cabeza también se la ha llevado Kiko […] Es decir, se llevó cosas de sus hermanos», sentenciaba.

Aladro terminaba su explicación reflexionando cómo de nuevo «un Pantoja había vuelto a apropiarse del legado de Paquirri y a incumplir su voluntad». Unas palabras que quiso completar Antonio Rossi, revelando que el Mercedes rojo que tenía el diestro también está ahora mismo en manos de Kiko. «Todo lo que pertenecía a su padre, se lo ha llevado él a su casa, para custodiarlo él y ya no depender, de cara a lo que pueda pasar en un futuro, de su madre», concluía.