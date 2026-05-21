El Estatuto de los Trabajadores lo aclara: tu empresa no está obligada a pagarte la paga extra en verano

Cuando se acerca el verano, son muchos los trabajadores que dan por hecho que en algún momento llegará ese ingreso extra que ayuda a afrontar los gastos de las vacaciones. La famosa paga de verano, muchos la utilizan para viajes, alojamientos y ocio, de modo que cuando no llega o de repente nos informan que no nos toca cobrarla todavía es cuando nos preguntamos qué está pasando.

Según distintos estudios sobre turismo, la mayoría de los españoles organiza sus vacaciones con antelación, incluso antes de que empiece oficialmente la temporada estival. Eso implica también anticipar gastos, reservas y decisiones económicas que dependen, en muchos casos, de esa paga extra de verano que se espera cobrar. Sin embargo, lo que muchos dan por hecho no siempre es así. Existe la creencia de que la paga extra de verano es obligatoria y que debe abonarse sí o sí en estas fechas, pero la realidad es algo más compleja. La normativa laboral introduce matices que no todo el mundo conoce y que pueden cambiar por completo cómo se percibe este ingreso.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre la paga extra de verano

La normativa sí contempla las pagas extra, pero no exactamente como muchos creen. El Estatuto de los Trabajadores recoge que deben existir dos al año: una en Navidad y otra cuya fecha no viene fijada de forma automática. Ese segundo pago no está necesariamente ligado al verano. La norma deja claro que será el convenio colectivo o el acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores el que determine cuándo se abona. Es decir, no existe una obligación legal de que esa paga llegue en junio o julio. Este detalle es el origen de muchas confusiones. Porque, aunque en la práctica la mayoría de empresas sí la abonan en verano, no es una imposición directa de la ley, sino una costumbre consolidada en muchos sectores.

El convenio colectivo es el que marca las reglas

Aquí es donde realmente se decide todo. Cada convenio colectivo puede fijar tanto la fecha como la forma en la que se pagan estas gratificaciones. Y no sólo eso, también determina la cantidad que corresponde a cada trabajador.

En muchos casos, la paga extra equivale a una mensualidad del salario base, pero esto no siempre es así. Hay convenios que incluyen complementos, otros que los excluyen y algunos que establecen cantidades diferentes según la categoría profesional. Por eso, dos trabajadores con puestos similares pueden cobrar pagas distintas si pertenecen a sectores diferentes. Todo depende de lo que se haya pactado en ese convenio concreto, que es el documento de referencia en materia salarial.

El prorrateo cambia completamente el escenario

Uno de los puntos menos conocidos tiene que ver con el prorrateo de las pagas extra. Esta opción permite a la empresa repartir esas dos gratificaciones a lo largo de las doce nóminas del año, en lugar de abonarlas en momentos concretos. En la práctica, esto significa que el trabajador no recibe un ingreso adicional en verano ni en Navidad, porque ese dinero ya está incluido, mes a mes, en su salario habitual. Es una fórmula que no reduce el sueldo anual, pero sí cambia la forma en la que se percibe.

Para muchos, esto pasa desapercibido hasta que llega el verano y descubren que no hay paga extra como tal. Sin embargo, ese dinero ya se ha ido cobrando poco a poco durante todo el año.

Por qué genera tanta confusión entre los trabajadores

El principal problema es que existe una diferencia clara entre lo que la mayoría cree y lo que realmente establece la ley. La tradición de cobrar una paga en verano está tan extendida que se ha asumido como un derecho automático, cuando en realidad depende de varios factores. Además, no todos los contratos ni todos los sectores funcionan igual. Algunas empresas aplican el prorrateo desde el principio, mientras que otras mantienen el sistema de pagas separadas. Sin revisar la nómina o el convenio, es fácil no darse cuenta de cómo está estructurado el salario.

Esto explica por qué cada año surgen dudas cuando llegan estas fechas. Muchos trabajadores esperan un ingreso que, en su caso, ya han recibido previamente sin ser plenamente conscientes y es que más allá de la parte legal, la paga extra sigue siendo un elemento importante en la economía de muchos hogares. El verano concentra una parte significativa del gasto anual, especialmente en ocio y viajes.

Y es que los datos de los últimos años reflejan un alto volumen de desplazamientos dentro del país, lo que demuestra hasta qué punto las vacaciones forman parte de la planificación económica de las familias. En ese contexto, contar con un ingreso adicional facilita mucho las cosas. Por eso, cuando esa paga no llega en el momento esperado, la sensación puede ser de pérdida, aunque en realidad el dinero ya se haya cobrado de otra forma. Es más una cuestión de percepción que de cantidad total.