La Ley de Propiedad horizontal lo confirma: si tu vecino aparca la moto y el coche en la misma plaza de garaje puedes acudir a la normativa

Encontrar aparcamiento en muchas ciudades se ha convertido en algo desesperante. Hay días en los que dar vueltas y vueltas hace que perdamos muchos minutos, así que cuando alguien tiene una plaza de garaje en su propia comunidad, lo habitual es sentir que tiene un pequeño privilegio. Pero ese espacio, que en teoría simplifica la vida, también puede acabar generando problemas cuando de repente se tiene coche y moto y se desea aparcar ambos en la misma plaza.

Y es que no todos usan la plaza del garaje de la misma manera. Cada vez es más frecuente ver a vecinos que meten dos vehículos en el mismo sitio, normalmente un coche y una moto, o incluso añaden una bicicleta o un patinete. La intención suele ser la evidente, que es aprovechar al máximo el espacio y ahorrarse el coste de otra plaza. Sin embargo, el problema llega cuando esa decisión choca con las normas. Y aquí es donde muchos se llevan la sorpresa, porque lo que a simple vista parece inofensivo puede no estar permitido. La Ley de Propiedad Horizontal, junto con las normas internas de cada comunidad, marca bastante bien los límites de lo que se puede hacer y lo que no.

Qué dice la normativa sobre aparcar coche y moto en la misma plaza de garaje

Una de las reglas más básicas, pero también de las que más se incumplen, tiene que ver con el espacio físico. Cada plaza está delimitada por unas líneas y no están ahí por estética. Todo vehículo que se aparque debe quedar dentro de ese perímetro sin invadir ni un poco el espacio de al lado.

En la práctica esto es más importante de lo que parece ya que cuando una moto sobresale, o un coche queda mal colocado, puede complicar la maniobra de otro vecino o directamente bloquear el paso. Y en ese momento ya no es solo una cuestión de convivencia, sino de uso incorrecto de un elemento común. Por eso, aunque alguien consiga meter dos vehículos en su plaza, si alguno sobresale, ya está incumpliendo la normativa.

¿Se pueden tener dos vehículos en una misma plaza? Depende

Esta es la duda más habitual, y la respuesta no es tan directa como muchos esperan. Si el espacio lo permite y ambos vehículos caben perfectamente dentro de la plaza, sin invadir nada, en principio no habría problema desde el punto de vista general. Pero aquí entra en juego otro factor que son los estatutos de la comunidad. Muchas fincas incluyen una norma específica que limita el uso a un sólo vehículo por plaza. Y cuando eso está aprobado, ya no hay discusión posible, aunque materialmente quepan dos.

Es decir, puedes tener sitio de sobra, pero si la comunidad ha decidido otra cosa, estás incumpliendo. Y esto es lo que suele generar conflictos, porque hay vecinos que no revisan estas normas hasta que alguien les llama la atención.

Qué pasa si un vecino no hace caso

Cuando alguien utiliza su plaza de forma indebida, lo habitual es que primero haya un aviso por parte, normalmente, del presidente o el administrador de la finca, de modo que si rectifica, ahí suele quedar todo. Pero si no lo hace, la cosa puede ir más allá. La comunidad, si así lo acuerda en junta, puede iniciar acciones legales. Eso sí, no es automático ni inmediato ya que hace falta que haya acuerdo y, sobre todo, pruebas como fotos, vídeos o incluso testimonios que puedan servir para demostrar que ese uso es incorrecto. Con eso, el asunto puede acabar en un procedimiento judicial.

Y si el caso llega a un juez, las medidas no son simbólicas. Dependiendo de la situación, se puede obligar al infractor a indemnizar si ha causado daños o perjuicios a otros vecinos. Y no sólo eso sino que en algunos casos, incluso se puede llegar a perder el derecho de uso de la plaza durante un tiempo. La ley contempla que esa limitación pueda alargarse hasta tres años, lo que ya supone un problema serio para quien depende de ese espacio a diario. Por eso, aunque al principio parezca algo sin importancia, mantener una situación irregular puede acabar saliendo caro.

Cada comunidad puede tener sus propias reglas

Otro punto que muchas veces se pasa por alto es que no todas las comunidades funcionan igual. Más allá de la ley general, cada edificio puede establecer normas propias sobre el uso del garaje. Estas reglas se aprueban en junta y, aunque no siempre es fácil modificarlas, tienen validez legal. Por eso conviene conocerlas antes de dar por hecho que algo está permitido. En algunos casos se regulan incluso detalles muy concretos, precisamente para evitar conflictos entre vecinos. Y cuando están aprobadas, hay que cumplirlas.

Los coches eléctricos tienen un trato distinto

En medio de todo esto, hay una excepción interesante. Si hablamos de vehículos eléctricos, la ley facilita bastante las cosas en lo que respecta a instalar un punto de recarga y es que no hace falta pedir permiso a la comunidad como tal. Basta con comunicarlo previamente. Eso sí, el propietario asume todos los gastos, tanto de la instalación como del consumo eléctrico. Es una medida pensada para fomentar este tipo de movilidad, que cada vez es más común.