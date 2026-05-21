Horario de la PAU 2026 en Cataluña: fechas, a qué hora, cuándo es y dónde son los exámenes de Selectividad

Todos los estudiantes de Bachillerato ya se preparan para el que será un mes en el que de nuevo la Selectividad o la PAU hará acto de presencia. Y es que tal y como ocurre cada año, el mes de junio suele arrancar con las primeras fechas para la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a la universidad, aunque en el caso de Cataluña parece que las fechas de la Selectividad 2026 llegan algo más tarde con respecto al resto de comunidades.

Según lo confirmado, la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 se celebrará la primera semana de junio en prácticamente toda España, pero Cataluña tendrá que esperar a los días 9, 10 y 11 de junio para la Selectividad 2026, algo que hace que esta comunidad se sitúe como la que más tarde hace estas pruebas. Y no sólo eso, ya que para quienes tengan que acudir a una segunda convocatoria, los exámenes se trasladarán a septiembre, de modo que repasamos ahora todas las fechas para la Selectividad 2026 en Cataluña, qué exámenes habrá cada día y los horarios.

Cuándo es la PAU en Cataluña: a qué hora empieza y cuándo acaba la Selectividad 2026

Como ya hemos avanzado, Cataluña celebrará la convocatoria ordinaria de la Selectividad 2026 los días martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de junio. Si lo comparamos con otras comunidades autónomas es bastante más tarde, teniendo en cuenta que la mayoría de comunidades celebran la PAU entre el 2 y el 5 de junio.

En cuanto a horarios, la selectividad 2026 en Cataluña comenzará a las 8:30 horas cuando antes que nada, se realiza la comprobación de datos y se hace el acceso a las aulas. Conviene entonces ir con tiempo dado que los retrasos pueden generar problemas de acceso y nervios innecesarios en una mañana ya bastante intensa. Los exámenes comenzarán luego a partir de las 09:00 horas con tiempo de descanso entre prueba y prueba y la hora de finalización está fijada a las 16:30 horas.

En el siguiente apartado podéis ver los horarios de exámenes por asignatura, y por otro lado, los estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE) que hayan solicitado medidas adaptadas dispondrán de 30 minutos adicionales para completar cada examen.

Calendario por días de la Selectividad 2026 en Cataluña: horario de los exámenes por asignatura

Para hacer la Selectividad te informarán en tu instituto de cuál es la facultad o universidad que tienes asignada y a la que debes acudir a la hora antes señalada. Los tres días hay exámenes y se distribuyen del siguiente modo:

Martes 9 de junio (o miércoles 2 de septiembre en convocatoria extraordinaria)

De 9:00 a 10:30 horas: Lengua Castellana y Literatura

Lengua Castellana y Literatura De 12:00 a 13:30 horas : Lengua Extranjera

: Lengua Extranjera De 15:00 a 16:30 horas:

1. Coro y Técnica Vocal

2. Física

3. Fundamentos Artísticos

4. Geografía

5. Geología y Ciencias Ambientales

6. Literatura Dramática

Miércoles 10 de junio (o jueves 3 de septiembre)

De 9:00 a 10:30 horas: Historia o Historia de la Filosofía

Historia o Historia de la Filosofía De 12:00 a 13:30 horas:

1. Análisis Musical

2. Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y Diseño

3. Ciencias Generales

4. Lengua y Culturas Latinas

5. Matemáticas

De 15:00 a 16:30 horas:

1. Biología

2. Diseño

3. Funcionamiento de la Empresa y Diseño de Modelos de Negocio

4. Literatura Catalana

5. Tecnología e Ingeniería

Jueves 11 de junio (o viernes 4 de septiembre)

De 9:00 a 10:30 horas: Lengua Catalana y Literatura

Lengua Catalana y Literatura De 12:00 a 13:30 horas:

1. Artes Escénicas

2. Dibujo Artístico

3. Lengua y Culturas Griegas

4. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

5. Movimientos Culturales y Artísticos

De 15:00 a 16:30 horas:

1. Dibujo Técnico

2. Historia del Arte

3. Historia de la Música y de la Danza

4. Literatura Castellana

5. Química

6. Técnicas de Expresión Gráfico-plástica

Como podemos ver la PAU 2026 en Cataluña mantiene las dos fases ya conocidas por los estudiantes. Por un lado está la fase de acceso obligatoria, donde se incluyen las materias comunes. Después aparece la fase de admisión voluntaria, pensada para quienes necesitan aumentar la nota y optar a grados con notas de corte elevadas. En esta segunda fase, los estudiantes pueden elegir materias vinculadas a la carrera que quieren estudiar. En muchos casos estas asignaturas pueden marcar una diferencia importante cuando se aspira a titulaciones especialmente demandadas de modo que lo normal es que la mayoría de estudiantes elijan también hacer examen de al menos una de las materias optativas o adicionales.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Cataluña

Ya lo hemos mencionado con las fechas y horarios de los exámenes pero conviene tenerlo claro, la convocatoria extraordinaria de la PAU en Cataluña tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2026. Podrán presentarse quienes no acudieron en junio, quieran subir nota o necesiten una nueva oportunidad. Los horarios y la organización de los exámenes serán los mismos que en la convocatoria ordinaria.

La matrícula extraordinaria suele abrirse a finales de julio, después de que hayan dado a conocer los resultados de junio. En cuanto a las notas, la previsión es que las provisionales se publiquen a finales de junio y las definitivas lleguen pocos días después, tras el periodo de revisiones. Hasta entonces todavía quedan algunas semanas por delante de modo que seguro que los estudiantes seguirán, hasta el 9 de junio, con apuntes, repasos y la práctica a partir de exámenes de otros años ya que puede que la PAU dure tres días, pero la preparación empieza bastante antes.