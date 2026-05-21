Cielo despejado o poco nuboso y temperaturas en ascenso marcan la jornada del 21 de mayo de 2026 en toda la provincia de Zaragoza. Un viento flojo de dirección variable acompañará este clima favorable, ofreciendo un respiro primaveral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor veraniego

El cielo se despereza con suaves pinceladas de azul en Zaragoza, donde se espera una jornada tranquila. La temperatura comenzará con 19 grados en la madrugada, alcanzando un agradable máximo de 34 durante el día. Con vientos del sureste soplando a unos 10 km/h, la brisa será un alivio, aunque habrá que estar atentos a las ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h. La humedad, con un mínimo del 20%, favorecerá un ambiente bastante fresco y cómodo.

A medida que avance la tarde, el sol lucirá en todo su esplendor, sin señales de lluvia que interrumpan el día. La sensación térmica podría rozar los 35 grados, así que es recomendable hidratarse bien si se planea disfrutar de las horas de luz, que se extenderán hasta la puesta del sol a las 21:21. Será un momento perfecto para pasear y disfrutar de la calidez del verano, sin que el cielo nos ofrezca sorpresas desagradables.

Calatayud: cielo cambiante con lluvias sorpresivas

Las nubes grises avanzan sobre Calatayud, presagiando un día de sorpresas meteorológicas. La mañana despierta fresca, con una temperatura mínima de 13°C y el viento sopla de manera constante, marcando el inicio de un periodo inestable. A medida que avanza el día, el cielo se oscurecerá antes de que lleguen las prometedoras lluvias que podrían alterar la rutina habitual de los vecinos.

A mediodía, la situación cambia drásticamente; el termómetro alcanzará los 32°C mientras el viento fuerte, con rachas de hasta 80 km/h, comenzará a sentirse más intensamente. La sensación térmica podría descender, sumando una notable humedad que elevará la incomodidad. Con este panorama, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad que el tiempo pueda deparar.

Tarazona: cielo despejado y agradable brisa

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán los 30 grados. A lo largo de la tarde, se mantendrá una ligera brisa, perfecta para disfrutar del aire libre, aunque no se descartan algunas nubes pasajeras.

Este es un día ideal para pasear por los alrededores y disfrutar de las actividades diarias en un ambiente tranquilo. La sensación térmica será agradable, lo que invita a aprovechar cada momento y desconectar en la naturaleza o en la buena compañía.