Las seis rutas a pie en Madrid para descubrir los lugares más icónicos de la ciudad caminando

El Ayuntamiento de Madrid ha actualizado Anda Madrid, el programa que plantea seis rutas a pie para recorrer la ciudad y enlazar algunos de sus lugares más conocidos. La propuesta forma parte de la estrategia Madrid 360 y pone el foco en la posibilidad de moverse caminando por la capital en trayectos que antes se hacían en transporte.

El programa, en marcha desde 2024, llega a 2026 con varios cambios. Cuatro de las seis rutas se han ampliado y el mapa suma nuevas paradas en distintos distritos, lo que abre la puerta a recorrer zonas más allá del centro. Todos los itinerarios mantienen la Puerta del Sol como punto de referencia y están pensados para trayectos de entre una y dos horas y media. El plano incluye información práctica como tiempos, distancias y conexiones con transporte público. También aparecen las líneas gratuitas 001 y 002 de EMT, que permiten enlazar tramos si no se quiere completar la ruta entera, pero veamos cómo es cada una de estas rutas, qué calles o tramos recorre y también, cómo conseguir uno de estos planos de Anda Madrid.

Qué es Anda Madrid y qué cambia este año

Anda Madrid sirve como una guía práctica para recorrer la ciudad a pie con itinerarios muy bien definidos. El mapa reúne recorridos que enlazan varios puntos clave y facilita el que nos podamos mover entre ellos sin depender del coche o del transporte público en trayectos cortos.

En esta edición se incorporan nueve nuevos puntos de interés repartidos por distintos distritos. Entre ellos aparecen el Frontón Beti Jai, el parque de El Capricho, la Quinta de los Molinos, el estadio Metropolitano, el parque Enrique Tierno Galván, la Caja Mágica, el entorno de Usera, el Palacio Vistalegre y el parque de San Isidro. Con estas nuevas paradas, las rutas se amplían y permiten salir del centro para recorrer otras zonas de la ciudad.

Ruta AM1: de Sol al Santiago Bernabéu

Este itinerario enlaza el centro con el eje de la Castellana. Sale de la Puerta del Sol y pasa por Cibeles y la plaza de Colón antes de llegar al Frontón Beti Jai. A partir de ahí continúa hacia Nuevos Ministerios y termina en el estadio Santiago Bernabéu. El recorrido completo se sitúa en unos 83 minutos. El primer tramo, entre Sol y Cibeles, apenas requiere cinco minutos, mientras que el trayecto entre Beti Jai y Nuevos Ministerios es uno de los más largos, con unos 24 minutos. Desde ahí, el Bernabéu queda a unos 14 minutos más.

Ruta AM2: de Sol a El Capricho o al Metropolitano

Es una de las rutas más largas. Arranca en Sol y pasa por Cibeles, la Puerta de Alcalá y el entorno del Movistar Arena antes de llegar a Las Ventas. Desde ese punto, el recorrido continúa hacia la Quinta de los Molinos y finaliza en el parque de El Capricho. El trayecto completo ronda los 148 minutos. Entre los tramos más destacados están los 24 minutos entre la Puerta de Alcalá y el Movistar Arena y los 46 minutos entre Ventas y la Quinta de los Molinos.

La variante hacia el Metropolitano mantiene el mismo recorrido inicial, pero añade el tramo final desde la Quinta de los Molinos hasta el estadio, con unos 38 minutos adicionales.

Ruta AM3: de Sol a Moncloa o a la Quinta Fuente del Berro

Esta ruta se divide en dos opciones. La primera es una de las más reconocibles, ya que conecta Sol con Moncloa pasando por el Palacio Real, Plaza de España, el Templo de Debod y el Parque del Oeste. El tiempo total es de unos 63 minutos. La segunda variante cambia completamente de dirección. Desde Sol baja hacia Neptuno, cruza el parque de El Retiro y continúa hacia la Quinta Fuente del Berro. En este caso, el recorrido se queda en torno a una hora, con tramos de unos 12 minutos entre Neptuno y el Retiro y de 15 minutos hasta la zona de Ibiza.

Ruta AM4: de Sol a Madrid Río, Usera o la Caja Mágica

El recorrido hacia el sur empieza en Sol y pasa por Neptuno y Atocha antes de llegar al Museo del Ferrocarril y al entorno de Matadero. Desde ahí se conecta con Madrid Río. La opción más corta termina en la zona de Pirámides, con una duración aproximada de 105 minutos. Otra alternativa permite seguir hasta Usera en unos 20 minutos adicionales desde Matadero.

También existe una variante que continúa hacia la Caja Mágica pasando por el parque Enrique Tierno Galván y el Planetario. En este caso, el recorrido llega a ser de unos 110 minutos, con tramos que son más largos como el que separa el Planetario de la Caja Mágica.

Ruta AM5: de Sol a Casa de Campo o Vista Alegre

Este itinerario mezcla zonas que son más tradicionales con espacios abiertos. Desde Sol pasa por el Rastro y la Puerta de Toledo antes de enlazar con Madrid Río. A partir de ahí, la ruta principal sigue hasta la Casa de Campo, con una duración aproximada de 95 minutos. El tramo entre la Puerta de Toledo y Madrid Río se recorre en unos 15 minutos, y desde el Puente del Rey hasta la Casa de Campo hay otro cuarto de hora. La alternativa se desvía hacia el parque de San Isidro y termina en el entorno del Palacio Vistalegre, con un recorrido total cercano a los 82 minutos.

Ruta AM6: de Sol a Cuatro Caminos

Es la más corta de todas. Parte de Sol y avanza por Gran Vía antes de dirigirse hacia Conde Duque y la plaza de Olavide. Desde ahí continúa hacia los Teatros del Canal y finaliza en Cuatro Caminos. El tiempo total es de unos 56 minutos. Entre los tramos más largos están los 23 minutos entre Gran Vía y Olavide y los 18 minutos hasta los Teatros del Canal.

Dónde conseguir el mapa de Anda Madrid

El mapa puede consultarse en la web municipal y también está disponible en formato físico en oficinas de turismo, juntas de distrito, centros culturales, bibliotecas, centros de mayores y polideportivos municipales.