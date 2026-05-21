La empresa suiza de petróleo que pasaba por el peaje de Zapatero fue sancionada por la Administración Trump

Swissoil Trading SA, la empresa suiza de petróleo que pasaba por el peaje de la «boutique financiera» de José Luis Rodríguez Zapatero, fue sancionada por la Administración Trump en 2021 precisamente por realizar este tipo de negocios, con lo que evadía las restricciones impuestas por EEUU al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Dos años después, en 2023, el Gobierno de Joe Biden removió a esta compañía de la lista de sancionadas.

En concreto, el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha imputado a Zapatero por delitos de corrupción, como tráfico de influencias y otros conexos, cita expresamente a Swissoil Trading SA, empresa con sede en Ginebra (Suiza) presidida por Philipp Paul Vartan Apikian y señalada por la venta de petróleo venezolano ‘camuflado’ a compradores de China.

El instructor lo recoge de esta manera: «En cuanto a Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón (administradores de Inteligencia Prospectiva SL), la intervención que despliegan en materias de política y negocios internacionales, particularmente en relación con Venezuela, excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una sociedad mercantil».

Así lo relata el juez a partir de varias conversaciones halladas en el teléfono de Julito Martínez, el pagador o conseguidor de Zapatero. Concretamente, este reenvió «dos mensajes en los que indica en primer lugar, ‘Coke’, y a continuación, se ordena que se prepare una carta de intenciones, ‘Preparen LOI’».

El 23 de enero de 2024, Domingo Amaro Chacón manifestó a Julito Martínez que Philippe Apikian, presidente de la sociedad Swissoil Trading SA, «y los chinos» están «listos para comprar barcos». También trasladó: «Listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo».

De los mensajes analizados se desprende -prosigue el juez- que, para «acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI)».

«La Dama es la que maneja»

Los interlocutores revelan incluso -prosigue el auto- que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir -el cual precisarán con posterioridad-, al señalar que «necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención». Asimismo, identifican a Delcy Rodríguez («La Dama»), entonces vicepresidenta de Venezuela, como la persona que controla la asignación de los buques: «La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos», detalla la resolución judicial.

Finalmente, es remitida la LOI, lo que «evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política», subraya el juez.

Además, el auto destaca que la expresión utilizada por los interlocutores, esto es, «debemos tener claro qué vamos a ofertar. Ésta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino», revela la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita «trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria».

Asimismo, Calama da especial relevancia a la aparición de una carta de intenciones enviada por China International Cultural Technology Resources Group CO LTD a la Oficina del Presidente Zapatero en fecha del 30 de octubre de 2023.

De esta manera, la red de influencias liderada por Zapatero no se limitó a gestionar el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional revela que la oficina del ex presidente en la calle Ferraz 35 actuaba también como puerta de entrada obligatoria para que el suizo Philippe Apikian o empresarios chinos vinculados al Partido Comunista accedieran al mercado petrolero venezolano controlado por Delcy Rodríguez. Quien quisiera petróleo de Venezuela tenía que pasar, primero, por Zapatero.

Fue el 19 de enero de 2021 cuando Estados Unidos, bajo mandato de Donald Trump, sancionó a tres personas y 11 entidades por «sus vínculos con una red que ayuda a Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo a evadir las sanciones estadounidenses contra el sector petrolero de Venezuela».

Entre estos sancionados se encontraban Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado, el suizo Philipp Paul Vartan Apikian y las sociedades Elemento LTD y Swissoil Trading SA.

La Administración Trump consideró que estos actores habían incumplido una serie de sanciones anteriores dirigidas contra «personas y entidades involucradas en un plan de evasión de sanciones que beneficia al régimen ilegítimo de Maduro y a Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), que el régimen utiliza como su principal conducto de corrupción para explotar y beneficiarse de los recursos naturales de Venezuela».

«Enriquecerse»

«Aquellos que facilitan los intentos de Maduro de eludir las sanciones estadounidenses le permiten continuar con sus prácticas represivas contra el pueblo venezolano y saquear los recursos de Venezuela para enriquecerse a sí mismo y a sus cómplices», denunció EEUU.

El Gobierno de Trump incidió en su compromiso de promover la rendición de cuentas de aquellos involucrados en «facilitar transacciones ilegítimas que benefician a Maduro y su red corrupta y que contribuyen al sufrimiento del pueblo venezolano».

«Continuaremos usando todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para promover la transición pacífica hacia una Venezuela nuevamente libre, próspera y estable», enfatizó el Departamento de Estado a través del entonces secretario Michael R. Pompeo.

EEUU ha colaborado con la Policía española

Ahora, con Trump de nuevo en la Casa Blanca tras la etapa de Biden, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha informado de que colaboró con la Policía Nacional de España en la investigación contra Zapatero.

«Si bien no podemos comentar sobre los detalles específicos de la investigación criminal en este momento, el DHS sigue comprometido a trabajar con sus socios internacionales para combatir el crimen global, proteger a nuestras comunidades y defender el Estado de derecho», señaló un portavoz del Departamento en un comunicado enviado a CNN este miércoles.

De igual modo, el propio auto del juez de la Audiencia Nacional apunta que «a través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) ha puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas», ex consejero de Plus Ultra.

La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción está adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que ha llevado esta investigación.