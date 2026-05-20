El sistema ha fallado por partida doble en el caso del crimen machista de Figueras (Gerona): un juez dejó en libertad al asesino condenado por maltratarla a las 13:00 horas del martes y una hora y 40 minutos después ya había matado a su expareja a puñaladas en la plaza Tarradellas. El mismo juez que dejó en libertad al asesino tuvo que ir horas después a ejecutar el levantamiento del cadáver de la víctima.

El caso, bajo secreto de las actuaciones, descubre una cadena de acontecimientos que dejaron desprotegida a la víctima. Kimberli, una mujer transexual de 33 años y origen hondureño que murió apuñalada por su expareja, Andrés, un hombre de 48 años y nacionalidad española con antecedentes policiales violentos.

El análisis de esas 48 horas previas al duro asesinato de la mujer es estremecedor y deja en evidencia los fallos del sistema. El primero en denunciarlo ha sido el alcalde de Figueras, Jordi Masquef antes de anunciar que el Ayuntamiento se presentará como acusación popular en la causa.

Condenado y en libertad el mismo día

El caso arrancó la mañana de este lunes con un juicio rápido contra el futuro asesino, Andrés, por maltratar a la víctima unos días antes. La vista se saldó con una sentencia de culpabilidad y una pena de conformidad por malos tratos de seis meses de cárcel, una orden de alejamiento de 250 metros y la incomunicación con la víctima durante un año y cuatro meses.

El mismo lunes, pocas horas después del juicio, el futuro asesino de su expareja fue arrestado de nuevo por agredir a la misma víctima. El hombre permaneció detenido hasta el martes, cuando ambos, hombre y mujer, declararían ante el juez de guardia, plaza 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Figueres.

Detenido de nuevo y en libertad otra vez

El martes, la mujer no se presentó al examen forense y a la posterior declaración. No se sabe si por miedo al agresor o alguna otra razón, ni tampoco se sabe por qué no se le ofrecieron o pidió las herramientas a disposición de las víctimas de violencia de género, ya que estaba en el sistema VioGén y podía acogerse a todo tipo de ayudas legales o de protección policial.

Al no comparecer la mujer, el juez dejó en libertad al agresor y se inhibió en favor del juzgado número 7, el que el día antes había condenado al maltratador. El proceso ya seguiría en otro juzgado.

El agresor, Andrés, quedó en libertad a las 13:00 horas salió y consiguió encontrar a Kimberli con la que fue a una tienda a comprar un litro de vino, poco después, en la plaza Tarradelles la apuñaló hasta matarla. Luego, fue caminando tranquilamente a una fuente de la misma plaza y comenzó a lavarse los brazos manchados de sangre de su víctima. Un grupo de ciudadanos, testigos del terrible crimen, rodeó al asesino y se enfrentó con él hasta la llegada de los Mossos d’Esquadra.

El juez que tuvo que acudir a realizar el levantamiento del cadáver de la mujer fue el mismo que horas antes había dejado en libertad al asesino de su expareja.