Narváez le arrebata la victoria a Enric Mas al sprint y se lleva su tercer triunfo en el Giro de Italia

Jhonatan Narváez volvió a ganar. El ecuatoriano suma su tercer triunfo de etapa en este Giro de Italia y esta vez se ha impuesto a Enric Mas en un sprint en el que el de Movistar no pudo aguantar el ritmo. Muy combativo durante toda la etapa el balear, para quedarse a las puertas de un triunfo de etapa que se le sigue resistiendo, puesto que no logra uno desde 2019. Mas aguantó el arranque del ciclista del UAE, pero no pudo superarle en la meta de Chiavari.