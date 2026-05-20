La usaba tu abuela en los años 60 y se ha vuelto a poner de moda: la colonia del verano que puedes comprar en Primor por 17 euros

Se ha vuelto a poner de moda, lo usaba tu abuela en los años 60 y será una de las nuevas tendencias de estos días, la colonia de verano que puedes comprar en Primor por 17 euros. Una colonia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estos días en los que necesitamos implementar nuestro olor más auténtico. Será el momento de usar un tipo de perfume que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que cada elemento cuenta y un aroma puede cambiarlo todo.

Las abuelas conocían muy bien lo que hay de bueno en una serie de elementos que tenían a su alcance. No había mucho, pero sí tenían algunos productos de alta calidad a buenos precios. Todo era menos, pero a la vez más poderoso. De ellas aprendimos a hacer realidad una serie de detalles que marcaban la diferencia. El olor es más importante de lo que parece, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que podremos conseguir dejando huella en cualquier parte con un aroma histórico.

Tu abuela en los años 60 lo usaba y se ha vuelto a poner de moda

Se ha vuelto a poner de moda en los años 60 lo usaba tu abuela. Es momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada elemento cuenta y puede convertirse en una excusa para ir hasta allí.

Este tipo de elementos que rodearon a nuestras abuelas puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en unos días en los que podemos poner de moda una serie de elementos que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo de una forma muy diferente.

Hoy en día buscamos la sabiduría de las abuelas y lo hacemos de tal forma que tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden convertirse en nuestro mejor aliado. Es hora de aprender a cuidar un poco más nuestro día a día.

Coco Chanel decía que se acostaba con dos gotas de su colonia favorita, algo que quizás volveremos a hacer de una manera que nos costará creer. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. Esta colonia va más allá de lo que pensabas, es un clásico que nunca falla.

Primor tiene por 17 euros la colonia del verano que se ha puesto de moda

Vuelve una colonia de sólo 17 euros con una intensidad y un aroma que tocará recuperar del pasado. Nos hará recordar a esas personas que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar y, sin duda alguna, las abuelas nos enseñaron mucho más de lo que pensábamos.

Los expertos de Valmara nos presentan esta colonia como un secreto que lleva siglos siendo tendencia: «La historia de 4711 se remonta al siglo XVIII. Según la leyenda, el 8 de octubre de 1792, un monje cartujo obsequió al comerciante Wilhelm Mülhens con la receta secreta de un «aqua mirabilis», un «agua milagrosa» destinada tanto para uso interno como externo. Inspirado por este regalo, Mülhens fundó una pequeña fábrica en la Glockengasse de Colonia, Alemania, donde comenzó a producir y vender esta fragancia única. Durante la ocupación francesa de Colonia, las autoridades implementaron un sistema de numeración para las casas de la ciudad. La residencia y fábrica de Mülhens recibieron el número 4711 en la Glockengasse. Este número, inicialmente una simple designación, se convirtió con el tiempo en la marca distintiva de la fragancia, simbolizando autenticidad y calidad.

A lo largo de su historia, 4711 ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo disputas legales sobre el uso del nombre «Farina», que llevaron a la familia Mülhens a adoptar oficialmente «4711» como marca en 1881. Además, la empresa ha pasado por varias transiciones de propiedad: en 1994 fue adquirida por Wella AG, luego por Procter & Gamble en 2003, y finalmente, en 2006, la marca fue vendida a Mäurer & Wirtz, una empresa familiar con sede en Aquisgrán, Alemania».

Esta joya que descubrieron nuestras abuelas la tenemos en Primor rebajada por menos de 10 euros. Un precio que nos asegura una de las fragancias más frescas y delicadas que podemos empezar a lucir en estos días. Una opción de lo más recomendable que puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Este tipo de colonias vuelven con fuerza, no es casualidad, en esta época del año, deberemos conseguir un buen perfume que quizás nos haga recuperar el tocador de la abuela.