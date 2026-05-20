Grace Kelly como nunca antes: las imágenes perdidas de la familia Grimaldi salen del archivo real

La reciente decisión de la Casa Real de Mónaco de abrir parte de su archivo histórico más íntimo ha emocionado tanto a los seguidores de la familia Grimaldi como a los amantes de la historia y la fotografía. A través de las redes sociales oficiales del Palacio Principesco, se han compartido imágenes inéditas que muestran una faceta mucho más cercana, cálida y humana del príncipe Rainiero III y de la inolvidable princesa Grace Kelly junto a sus hijos, Carolina, Alberto y Estefanía. Estas fotografías, cargadas de nostalgia y sensibilidad, constituyen además un homenaje póstumo a Georges Lukomski, el fotógrafo que durante más de dos décadas acompañó discretamente a la familia real monegasca.

Las instantáneas publicadas poseen un enorme valor sentimental e histórico. En ellas no aparecen únicamente los miembros de la realeza cumpliendo con actos oficiales o ceremonias institucionales, sino escenas cotidianas llenas de ternura y naturalidad. Se puede observar a Grace Kelly en su faceta más íntima, entregada plenamente a su papel de madre, leyendo cuentos a sus hijos o compartiendo momentos de tranquilidad en los jardines del palacio. También aparecen Rainiero y los pequeños disfrutando de paseos en coche, juegos familiares y reuniones alejadas del protocolo habitual que siempre rodeó a la familia principesca.

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Las fotografías, realizadas en un elegante blanco y negro, rompen con la imagen rígida y distante que tradicionalmente se asociaba a las casas reales europeas durante los años cincuenta, sesenta y setenta. Gracias a la mirada artística de Lukomski, los Grimaldi aparecen como una familia unida y afectuosa, capaz de transmitir cercanía pese a su condición de figuras públicas.

Uno de los retratos más comentados muestra a Grace Kelly leyendo a sus hijos un ejemplar de Objectif Lune, una de las aventuras de Tintín. La escena refleja serenidad y complicidad familiar, mostrando a la princesa estadounidense completamente integrada en la vida doméstica del Palacio. En otras imágenes, aparece abrazando a la pequeña Estefanía o acompañando a Carolina y Alberto durante juegos y paseos. Estos momentos sencillos revelan el profundo compromiso familiar de una mujer que abandonó Hollywood en el punto más alto de su carrera para convertirse en princesa de Mónaco.

Grace Kelly no fue únicamente una estrella de cine admirada en todo el mundo; también representó una nueva imagen de elegancia y sofisticación para el Principado de Mónaco. Su boda con Rainiero III, celebrada el 18 de abril de 1956, fue considerada «la boda del siglo» y atrajo la atención internacional hacia el pequeño estado mediterráneo. La unión entre el príncipe y la actriz consolidó el glamour del Principado y ayudó a proyectar una imagen moderna y refinada de Mónaco tras los difíciles años de la posguerra europea.

Precisamente un año después de aquella histórica boda comenzó a trabajar Georges Lukomski en el Palacio. Formado por Howell Conant, fotógrafo cercano a Grace Kelly, Lukomski aprendió a capturar la esencia más auténtica de la princesa y de su entorno familiar. Desde 1957 hasta principios de los años ochenta, se convirtió en el primer fotógrafo permanente del Palacio Principesco, acompañando con absoluta discreción a la familia Grimaldi en actos oficiales y momentos privados.

El reciente fallecimiento de Lukomski, a los 94 años, motivó este emotivo homenaje por parte de la Casa Real monegasca. El funeral, celebrado el pasado 19 de mayo en la Catedral de Mónaco, contó con la presencia del príncipe Alberto II, quien quiso despedir personalmente al hombre que había documentado gran parte de su infancia. La publicación de estas imágenes representa no solo un reconocimiento a la trayectoria profesional del fotógrafo, sino también una manera de agradecer la confianza y el respeto mutuo que existieron durante décadas entre Lukomski y los Grimaldi. Las fotografías poseen además una enorme carga emocional debido al trágico destino de Grace Kelly, fallecida en 1982 tras sufrir un accidente de tráfico cerca de Mónaco.