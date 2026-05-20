Zara Home lanza la colección de golf que parece diseñada para el armario de Tiger Woods

Hay deportes que, además de una práctica, son una declaración estética. El golf lleva años viviendo un renacimiento silencioso en el universo de la moda y, ahora, Zara Home se suma a esa conversación con una colección que mezcla el imaginario clásico de los clubes privados con el lenguaje relajado del lujo contemporáneo. La nueva línea Golf Special Collection no se limita a vender prendas o accesorios deportivos: propone toda una actitud. Desde sudaderas de aire universitario hasta fundas de palos personalizables en piel, pasando por polos, gorras y detalles técnicos, la firma convierte el green en el nuevo escenario donde el estilo importa tanto como el handicap.

El golf se convierte en el nuevo territorio COOL de Zara Home

Durante años, el golf estuvo asociado a una estética extremadamente clásica: pantalones impecables, polos rígidos y códigos de vestimenta casi inamovibles. Sin embargo, la moda lleva varias temporadas reinterpretando ese universo. Marcas de lujo, firmas streetwear y hasta celebrities han encontrado en el golf una fuente inagotable de inspiración visual. Zara Home entiende perfectamente ese momento cultural y lo traduce en una colección donde la nostalgia deportiva se mezcla con un aire sofisticado y relajado.

La propuesta respira una elegancia effortless muy estudiada. Hay tonos verdes, crudos, marrones y beige que evocan inmediatamente los paisajes de los campos de golf tradicionales, pero también referencias a la estética varsity americana y a ese lujo discreto que domina actualmente la moda masculina y unisex. La colección parece pensada tanto para jugar nueve hoyos como para tomar algo en la terraza del club después.

Mucho más que ropa deportiva

Uno de los grandes aciertos de la colección es que no se queda únicamente en las prendas técnicas. Zara Home ha construido un pequeño universo lifestyle alrededor del golf. Eso significa que, además de ropa, aparecen accesorios y objetos que elevan la experiencia estética del deporte.

Las fundas de punto para palos personalizables, los estuches para bolas y tees, las toallas bordadas o los contadores de golpes convierten accesorios tradicionalmente funcionales en piezas con intención decorativa. Incluso las bolas Vice Pro incluidas en la colección parecen responder más a una narrativa de estilo que a una simple necesidad deportiva.

La sensación general es la de estar ante una cápsula muy editorial, casi como si Zara Home hubiera imaginado la vida de un jugador de golf contemporáneo que se mueve entre el deporte, los viajes de fin de semana y una estética extremadamente cuidada.

La estética ‘country club’ que domina las tendencias

La moda lleva tiempo obsesionada con los códigos del country club. Jerseys anudados sobre los hombros, sudaderas con escudos universitarios, polos de rayas retro y prendas deportivas inspiradas en los años ochenta y noventa han regresado con fuerza.

Las sudaderas Golf Club son probablemente uno de los mejores ejemplos. Tienen ese aire collegiate americano que funciona igual con bermudas, pantalones amplios o incluso denim. Lo interesante es que muchas piezas pueden salir perfectamente del campo de golf y entrar en el armario diario.

También destacan las chaquetas verdes de inspiración vintage y los chalecos ligeros, que conectan con esa estética preppy reinterpretada que firmas de lujo llevan varias temporadas recuperando. Hay algo muy cinematográfico en toda la colección: recuerda a las imágenes de clubes privados estadounidenses, pero actualizadas para una generación que mezcla deporte, moda y lifestyle sin demasiadas reglas.