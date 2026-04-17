Terremoto en el golf: el fondo PIF saudí deja de financiar el circuito LIV de Jon Rahm y Sergio García

Terremoto tremendo en el mundo del golf que puede afectar a deportistas españoles como Jon Rahm o Sergio García después de que el Fondo Público Árabe, el PIF, esté a punto de dejar de financiar el circuito LIV. Este nuevo circuito llegó para hacerle sombra al PGA Tour y cambiar el modelo económico en este deporte. Ahora se ve al borde del abismo.

Scott O’Neil, CEO de Liv Golf, ha explicado en las últimas horas que el circuito se prepara para cambios estructurales y que probablemente necesitarán recaudar dinero. Estas declaraciones vienen unidas a las informaciones en distintos medios de comunicación americanos afirmando que el PIF iba a dejar de financiarles.

Ahora, el objetivo del LIV golf es recaudar la financiación que necesitan desde otras fuentes. Pero la complejidad es real. Jon Rahm puede verse afectado con este problema, ya que firmó con LIV hasta 2028.

«La realidad es que estaremos financiados durante la temporada y hay que trabajar como locos para crear un plan de negocio que nos mantenga en marcha», comenzó señalando Scott O’Neil confirmando que el problema de LIV golf es real.

LIV golf no se quiere rendir

«Para decirte, dada la inercia de este negocio, estamos realmente emocionados por dónde estamos y la posición en la que nos encontramos. Esta noción de reuniones secretas y ser convocado a Nueva York, vivo en Nueva York. Así que es fácil convocarme a mí mismo allí. Pero hay mucho de estirarse y agarrar titulares y clickbait y historias. Para nosotros, es como si estuviéramos en el negocio de siempre, pero si me preguntas si este negocio es duro, te diría, absolutamente. Si me preguntas si estamos gestionados muy, muy estrictamente, te diría, absolutamente. ¿Puede esto ser desafiante? Absolutamente. Y eso es a lo que nos apuntamos, no solo yo y tú, todos aquí que están con nosotros en Ciudad de México. Nos apuntamos a esta aventura y es el viaje de una vida. ¿O debería decir ronda de una vida?», dijo el CEO de LIV golf.

Pero LIV golf no ha dicho su última palabra y se niega a rendirse sin esta financiación árabe: «Hablé de algunos cambios estructurales. Están llegando. Puedes preguntarle a casi las 50 personas que conocí en Augusta. Presenté el plan. Lo tenemos, y podría parecer sorprendente a la gente, pero te diré, como esta noción de llevar equipos al mercado, tuve 2 llamadas esta mañana. Sabes, esta noción de, ¿tienes que recaudar dinero? Probablemente. Este es el negocio, pero si mantenemos la trayectoria yendo como vamos y el crecimiento de ingresos, esto va a ser un negocio realmente bueno por un tiempo realmente largo».

«Y tengo que preguntarte una cosa. Me encanta, soy americano. Amo el mercado de EE.UU. Es el mercado de TV número uno en el mundo, punto, en cierto sentido. El mercado de patrocinios número uno en el mundo, punto, en cierto sentido. En golf, en deporte. Pero a largo plazo. ¿Quieres apostar por 340 millones de personas o por 7.5 mil millones de personas? Eso es todo lo que digo. La única diferencia es que estoy apostando por 7.5 mil millones de personas. Y eso es algo por lo que deberíamos estar emocionados. Porque el golf debería verse alrededor del mundo con algunas de las estrellas más grandes del juego. Y eso es lo que estamos haciendo», culminó.