Cómo funciona el LIV Golf y qué diferencia hay con el PGA

El LIV Golf ha aparecido en escena como la última prueba de que los millones llegados desde Arabia Saudí, el país cuyo gobierno financia el circuito, se imponen en el deporte profesional al máximo nivel. El LIV Golf 2024 tendrá en sus filas a jugadores de la talla de Jon Rahm, Dustin Johnson, Sergio García o Brooks Koepka, dejando sin algunas de sus estrellas al PGA Tour, el líder indiscutible del golf mundial hasta hace no mucho. Estas son las principales diferencias entre el PGA y el LIV Golf y cómo funciona.

El PGA Tour sigue contando con el dominio en cuanto a grandes torneos, en comparación con un LIV Golf al que, si bien tiene en sus filas enormes golfistas, aún necesita consolidar sus citas para llegar al nivel de las del circuito norteamericano. Sin embargo, el acuerdo al que se llegó hace unos meses, permitirá que los jugadores del LIV Golf puedan competir en los Majors, los cuatro grandes torneos del golf mundial, que pertenecen al circuito PGA.

Así las cosas, Jon Rahm y también Koepka, Smith, Stenson o Johnson tendrán la opción de enrolarse en el Masters de Augusta, el Open Británico, el PGA Championship y el US Open, a la vez que lo hacen en los 14 torneos del calendario del LIV Golf 2024.

Más allá de los torneos que tiene en su calendario el PGA y los del LIV Golf, hay diferencias notables en el formato de competición de ambos circuitos que deben reflejarse para entender cómo serán los eventos en los que se enrolará Jon Rahm a partir de este año y en el próximo lustro, Majors aparte.

Diferencias entre el PGA y el LIV Golf

Un día menos de competición en LIV Golf

Hasta la fecha, estábamos acostumbrados a que los torneos de golf se disputaran en cuatro días, con cuatro recorridos para los jugadores que optaran a la victoria. En el PGA este es el modus operandi, pero en el LIV Golf las jornadas se reducen a tres días de competición, habitualmente de viernes a domingo, por lo que Jon Rahm verá como tiene que hacer un recorrido menos y un total de 54 hoyos y no 72, como en los torneos hasta la fecha.

No hay corte en el LIV Golf

Es una medida derivada del hecho de que en el LIV Golf 2024 se compita en torneos a tres días y no a cuatro. En los Majors y en otros torneos del PGA Tour se juega a 72 hoyos, en cuatro recorridos, y al término de la jornada del viernes, tras los dos primeros, un número de golfistas no pasa el corte y queda eliminado del torneo. En el LIV Golf, al sólo haber tres días, no hay que pasar un corte y todos los jugadores terminan la participación completa el domingo.

Juego en individual y por equipos

Es una de las grandes novedades del LIV Golf, donde se ofrece la competición paralela por equipos al despliegue habitual de los golfistas como jugadores individuales. Hay 13 equipos con cuatro golfistas cada uno, con un logo, nombre y colores personalizados por entidad. Las dos mejores puntuaciones de cada equipo cuentan en los dos primeros días, con tres puntuaciones para la última jornada. A final de temporada, como añadido, se disputará un torneo del LIV Golf exclusivo por equipos. El equipo de Jon Rahm en el LIV Golf 2024 es el Legion XIII.

Código de vestimenta: sí en el PGA; no en el LIV Golf

En muchos de los torneos del PGA Tour hay un código de vestimenta más o menos estricto que impide, por ejemplo, que los jugadores compitan en pantalones cortos. Eso no sucede así en el LIV, donde se puede ir en bermudas y otra vestimenta más abierta, si bien los jugadores acostumbran a mostrarse serios como han venido haciendo en otros años con el PGA.

Todos salen a la vez en el LIV

El LIV Golf buscaba modernizar el golf profesional y hacerlo más atractivo. Para ello, una de sus medidas es hacer las jornadas más cortas que en el PGA Tour, donde los partidos se inicial desde el tee del hoyo 1 y del 10 cada cinco o 10 minutos. En el LIV se opta por el llamado ‘Shotgun’, con los jugadores esperando en cada hoyo una bocina que les indica que pueden arrancar. Así, empiezan 18, al minuto –o dos– otros 18 y después los últimos, haciendo que la jornada no se vaya más allá de cinco horas, imprevistos aparte.

El LIV Golf reparte más dinero

Si bien el golf ha sido siempre un deporte bien considerado en cuanto al dinero a ganar por los profesionales, gracias, en gran medida, al PGA Tour, el LIV Golf ha multiplicado la apuesta, y es que el ganador de un torneo de este nuevo circuito puede embolsarse 4 millones de dólares, mientras que si es por equipos, cada integrante se lleva 750.000 dólares. A ello hay que sumarle los contratos de fichaje, como el de Jon Rahm, líder indiscutible con más de 500 millones sólo por jugar cinco años el LIV Golf.