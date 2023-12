Jon Rahm se ha asegurado su futuro y el de unas cuantas generaciones de su familia tras firmar uno de los acuerdos más bestiales en toda la historia del deporte mundial. El golfista español, después de mucho tiempo desoyendo los cantos de sirena de Arabia Saudí, finalmente ha sucumbido a los petrodólares y ha rubricado su contrato con el circuito LIV Golf. Los 500 millones de euros que recibirá le disparan en la lista histórica de ganancias.

El propio jugador de Barrika apareció en la cadena estadounidense FOX News, durante la madrugada española, para hacer el anunció oficial en una entrevista en directo. «Después de todos los rumores, puedo decir que me he unido a LIV Golf. No es una decisión fácil, he tenido una gran carrera, hay muchas cosas que puede ofrecer LIV Golf, empezando por jugar en equipo. Como profesional no tienes esa ocasión y es muy divertido jugar por algo más que por ti. LIV Golf ha hecho crecer y refresca el mundo del golf», dijo.

El rumor de las últimas semanas se confirmó al final, por imposible que pudiera parecer hace no mucho. Rahm, uno de los mejores golfistas del mundo los últimos cinco años y con calidad como para estar arriba muchos años más, aceptó la oferta del LIV Golf, el circuito saudí fundado en 2021 a golpe de talonario.

El campeón del US Open en 2021 y del Masters de Augusta en 2023 ha aceptado su fichaje por unas ganancias que se cifran en 500 millones de euros, según coinciden los medios especializados. El fichaje más sonado del mundo del deporte y desde que LIV Golf se hizo fuerte en la primavera de 2022 entre críticas feroces.

«No puedo comentar. Es privado y va a seguir siendo. Fue una gran oferta. El dinero es increíble, pero es verdad lo que dije, no juego al golf por dinero, juego por amor a este deporte. Como marido y padre de familia tengo la obligación de dar las mejores oportunidades a mi familia. Obviamente es un factor, un factor importante en mi decisión, pero hay muchos otros como ser un capitán, ser líder de un equipo, hacer crecer al golf», explicó.

Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, o el español Sergio García y los ingleses Lee Westwood e Ian Poulter son algunas de las figuras del LIV Golf. Tentaron a Tiger Woods y con Jon Rahm, héroe de la última Ryder Cup ganada por Europa en Roma el pasado septiembre, logran un terremoto.

Messi, Mbappé… y Rahm

Con la firma de este contrato, Rahm se dispara en la lista de los deportistas mejores pagados de toda la historia. De hecho, los 500 millones de euros que se ha asegurado suponen el tercer contrato más cuantioso que se ha visto nunca en ninguna disciplina deportiva. Por delante solo se han quedado los contrato de dos futbolistas.

Al frente de la lista se mantiene Kylian Mbappé gracias a la última renovación que firmó con el Paris Saint-Germain. El club francés regó a su jugador con 630 millones de euros a cobrar durante tres temporadas, aunque la tercera es opcional y todavía está por ver si la cumplirá. La solución se conocerá el próximo verano.

Y en la segunda posición aparece Leo Messi con la última renovación que firmó con el Barcelona. Durante la época de Josep Maria Bartomeu, ese presidente que hundió económicamente al club a base de firmar fichajes y contratos desorbitados, el argentino recibió más de 550 millones de euros entre los años 2017 y 2021, cuando finalmente abandonó el club rumbo al PSG.