Tragedia en Alemania: muere el hijo de 6 años de Ulreich, portero del Bayern de Múnich

Sven Ulreich, portero alemán del Bayern de Múnich, ha compartido la noticia más dura de su vida este viernes por la mañana. El futbolista, en un desgarrador comunicado emitido en sus redes sociales, ha informado del fallecimiento de su hijo de seis años Len, nacido en 2018, como consecuencia de una «larga y grave enfermedad».

Ulreich, que había intentando mantener la enferdad en la más estricta intimidad, agradece el apoyo y sobre todo el respeto y la discreción de todos sus allegados, tanto familiares como amigos, durante estos últimos tiempos. Un emotivo y desgarrador comunicado publicado hace unas horas en su perfil oficial de Instagram.

«Con profundo dolor queremos comunicar hoy que nuestro hijo Len falleció hace unas semanas tras una larga y grave enfermedad.

Tomar la decisión de hacer esto público nos resulta inmensamente difícil, pero para nosotros como familia es un paso importante para crear claridad tanto en nuestro entorno como en el ámbito público. Junto con nuestra hija, ahora intentamos paso a paso volver a encontrar nuestro camino hacia la vida.

Nuestro especial agradecimiento va para nuestras familias, amigos y al FC Bayern Múnich por su discreción y gran apoyo durante los últimos meses — eso significa mucho para nosotros.

Pedimos al público y a los medios de comunicación consideración y respeto por nuestra privacidad. Por favor, absténganse de realizar más consultas o solicitudes de declaraciones».



Ulreich renovó hace unos días su contrato con el Bayern de Múnich hasta el 30 de junio de 2026, en lo que ahora se puede entender como un acto de apoyo del club bávaro a su guardameta, que ha sufrido lo peor que le puede pasar a un padre en la vida, perder a un hijo, y además siendo un niño de seis años con toda la vida por delante.

La carrera de Sven Ulreich arrancó en el Stuttgart, donde debutó en la Bundesliga en 2008, y en 2015 llegó al FC Bayern Múnich para ser segundo portero, lugar que ha ocupado todos estos años. Su mentalidad fuerte, disciplina y capacidad para mantenerse listo en cualquier circunstancia le han valido el respeto del vestuario y de los aficionados.

Uno de los momentos más comentados de su carrera ocurrió en la semifinal de la Liga de Campeones 2018 frente al Real Madrid, cuando un desafortunado error suyo resultó en un gol decisivo. Lejos de derrumbarse, Ulreich enfrentó la situación con autocrítica y profesionalismo, ganándose aún más el respeto de sus compañeros y de su afición, que ahora le acompaña en el sentimiento y le manda ánimos tras esta trágica noticia.

💔 Bayern goalkeeper Sven Ulreich announces that his son Len passed away a few weeks ago following a serious illness.

Ulreich kept this topic private for weeks before saying in public today… while Bayern supported Sven and his family and contract has been extended for one year.… pic.twitter.com/9LptuhPshr

— Mickey James (@micjames1_) August 1, 2025