Sánchez elogia a la jefa de Protección Civil con carné del PSOE que ataca al PP: «Está al pie del cañón»

Pedro Sánchez ha visitado este viernes las zonas más afectadas por los incendios de Asturias. El presidente del Gobierno ha aprovechado su intervención para ensalzar a la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en el centro de la polémica en los últimos días por sus críticas a los presidentes autonómicos del PP en las regiones arrasadas por los fuegos.

«Quiero felicitar a la directora de Protección Civil por su tarea durante estos días y noches tan largas en las que ha estado al pie del cañón», ha destacado Sánchez.

Como en los últimos días, el socialista ha vuelto a apuntar a la «emergencia climática» como el principal factor de los graves incendios, sin alusión alguna a la gestión de su Gobierno ni tampoco a la intencionalidad de los fuegos.

«Asturias no había vivido nunca temperaturas de más de 40 grados. La emergencia climática avanza de manera acelerada. Hay que volver a redefinir la mitigación y la adaptación al cambio climático. Somos todos los afectados», ha enfatizado.

En este contexto, ha insistido en el pacto de Estado que el Ejecutivo perfilará en los próximos meses para ofrecer a los grupos parlamentarios y que el Partido Popular ya ha tachado de «cortina de humo».

Asturias es la cuarta comunidad afectada por los incendios que visita Pedro Sánchez después de haber permanecido recluido en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote) en la semana más crítica de los fuegos. En estos últimos días se ha desplazado además a Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Polémica

La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, se encuentra en el centro del debate político entre el Gobierno y la oposición por sus declaraciones sobre los incendios.

Alejada del perfil técnico que se presupondría a su cargo, presenta un extenso currículo político, siempre vinculado al partido al que se afilió en 1998. Desde ese año ha ido enlazando distintos cargos orgánicos y públicos.

Además, presume de su estrecha afinidad con Pedro Sánchez, a quien apoyó activamente en la campaña de primarias de 2017 que lo devolvieron a la secretaría general del PSOE.

Este jueves, Barcones criticó a los presidentes de las comunidades más afectadas por los fuegos -Galicia, Castilla y León y Extremadura- afirmando que estaban pidiendo «cosas imposibles» para «no tener que hablar de su propia gestión». El PP la ha tachado de ser «una pirómana más».

«La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas», denunció Bendondo.

Lejos de presentar un perfil técnico, Barcones es una dirigente socialista que ha acumulado cargos en el partido, apoyando siempre al ahora presidente del Gobierno.

Ha sido vicepresidenta del consejo de la juventud de Castilla y León, secretaria general Juventudes Socialistas de Soria, miembro de la Ejecutiva Provincial de Soria, secretaria de Política Municipal de Castilla y León, concejal del Ayuntamiento de Berlanga de Duero (Soria), diputada provincial Soria (2007-2015) y procuradora en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones autonómicas de 2015 y de 2019. Ha ejercido de viceportavoz del grupo parlamentario socialista en esta Cámara y delegada del Gobierno en Castilla y León entre junio de 2018 y abril de 2019, y desde octubre de 2021 hasta que el año pasado fue nombrada directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

Su gestión ha sido polémica en otras ocasiones. Por ejemplo, con motivo de la trágica DANA en la Comunidad Valenciana. Barcones se encontraba ese día fatídico en Belém (Brasil) para asistir a una reunión técnica del G20 sobre la reducción del riesgo de desastres. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a este periódico que había partido de viaje cuando la Agencia Estatal de Meteorología ya había emitido la alerta por fuertes precipitaciones ese día en la Comunidad Valenciana.

La directora de Protección Civil reaccionó a las críticas del PP afirmando que tildarla de «pirómana» quiere decir que la están «acusando de un delito» y de ser «una delincuente».