La jefa de Protección Civil lleva 26 años en cargos del PSOE y fue activista por Sánchez en las primarias

Virginia Barcones, la directora general de Protección Civil y Emergencias que se encuentra en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre los incendios, lleva años acumulando cargos en el PSOE, como el de delegada del Gobierno en Castilla y León entre 2021 y 2023. Alejada del perfil técnico que se presupondría a su cargo, Barcones presenta un extenso currículo político, siempre vinculado al partido al que se afilió en 1998. Desde ese año ha ido enlazando distintos cargos orgánicos y públicos. Un año después de su afiliación, ya ejercía como vicesecretaria general de las Juventudes Socialistas de Castilla y León (1999-2002).

Además, presume de su estrecha afinidad con Pedro Sánchez, a quien apoyó activamente en la campaña de primarias de 2017 que lo devolvieron a la secretaría general del PSOE.

«Una pirómana más»

La batalla política entre el Gobierno y el Partido Popular aumenta a medida que la evolución de los incendios mejora. En el centro está Barcones, quien este jueves criticó a los presidentes de las comunidades más afectadas por los fuegos -Galicia, Castilla y León y Extremadura- afirmando que estaban pidiendo «cosas imposibles» para «no tener que hablar de su propia gestión». El PP la ha tachado de ser «una pirómana más».

«El Gobierno tiene que enterarse de una puñetera vez que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación, sino con colaboración y lealtad institucional», ha aseverado este jueves el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo.

«La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas», ha denunciado Bendondo. En este contexto, ha acusado al Gobierno de «deslealtad» en la gestión de los incendios forestales y también de ver en cada «crisis» una «oportunidad» para «perjudicar» al PP.

Carrera en el PSOE

Lejos de presentar un perfil técnico, Barcones es una dirigente socialista que ha acumulado cargos en el partido, apoyando siempre al ahora presidente del Gobierno.

Ha sido vicepresidenta del consejo de la juventud de Castilla y León, secretaria general Juventudes Socialistas de Soria, miembro de la Ejecutiva Provincial de Soria, secretaria de Política Municipal de Castilla y León, concejala del Ayuntamiento de Berlanga de Duero (Soria), diputada provincial Soria (2007-2015) y procuradora en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones autonómicas de 2015 y de 2019. Ha ejercido de viceportavoz del grupo parlamentario socialista en esta Cámara y delegada del Gobierno en Castilla y León entre junio de 2018 y abril de 2019, y desde octubre de 2021 hasta que el año pasado fue nombrada directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

Su gestión ha sido polémica en otras ocasiones. Por ejemplo, con motivo de la trágica DANA en la Comunidad Valenciana. Barcones se encontraba ese día fatídico en Belém (Brasil) para asistir a una reunión técnica del G20 sobre la reducción del riesgo de desastres. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a este periódico que había partido de viaje cuando la Agencia Estatal de Meteorología ya había emitido la alerta por fuertes precipitaciones ese día en la Comunidad Valenciana.

La directora de Protección Civil ha reaccionado a las críticas del PP afirmando que tildarla de «pirómana» quiere decir que «le están acusando de un delito» y de ser «una delincuente». «¿Hasta dónde vamos a llegar?», se ha preguntado.