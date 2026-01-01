Las 10 mayores exclusivas de OKDIARIO en 2025: de Cerdán en prisión al abuelo franquista de Sánchez

De la suite destrozada del Parador de Teruel a las grabaciones secretas de Koldo a Santos Cerdán. De Begoña Gómez cazada de nuevo entrando por cuarta vez a los juzgados a Pedro Sánchez de vacaciones en La Mareta mientras siete españoles morían en los incendios. De las pulseras antimaltrato compradas en AliExpress por 72 millones de euros al abuelo legionario de Sánchez que rindió honores a Franco en Valencia. OKDIARIO marcó la agenda de 2025 con las imágenes que el Gobierno quería evitar y que demostraban la corrupción en lo más alto del poder socialista. Un año de periodismo de investigación que puso contra las cuerdas a un Ejecutivo sanchista que sobrevive a base de mentiras, censura y encubrimiento.

1- La juerga del Parador de Teruel

OKDIARIO publicó el 7 de abril de 2025 una exclusiva demoledora que sacudió al Gobierno socialista: el ex ministro José Luis Ábalos había montado una fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel en plena pandemia, el 15 de septiembre de 2020, dejando la suite principal completamente destrozada. La investigación reveló que Ábalos se desplazó al establecimiento público acompañado de su escudero Koldo García y del hermano de este, Joseba, llevando una furgoneta cargada con lo que los empleados del parador describieron como «señoritas de compañía». Lo que debía ser una visita oficial relacionada con obras ferroviarias terminó en un escándalo de dimensiones mayúsculas que los testimonios recogidos por este diario dejaron al descubierto.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló posteriormente en el mes de octubre que Koldo García sufragó 490 euros en billetes de tren para pagar el desplazamiento de diferentes personas a Teruel que «mantuvieron encuentros de carácter personal» con José Luis Ábalos. Los pagos se produjeron en las mismas fechas en las que el entonces ministro de Transportes se hospedó en el Parador de Turismo de Teruel el 15 de septiembre de 2020, donde los trabajadores denunciaron «destrozos» en las habitaciones y la presencia de prostitutas, tal como este diario había destapado previamente.

2- La imagen más buscada: Cerdán en la cárcel

OKDIARIO logró el 10 de julio de 2025 la imagen más buscada de la legislatura: Santos Cerdán León, ex número 3 del PSOE y estrecho colaborador de Pedro Sánchez, cazado en el interior de la cárcel de Soto del Real (Madrid). La exclusiva fotográfica, que se convirtió instantáneamente en la cara visible de la corrupción socialista, mostraba al ex secretario de Organización del PSOE tras los barrotes donde ingresó el 30 de junio por orden del juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Cerdán se encuentra en prisión provisional comunicada acusado de los presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por «gestionar» mordidas en la adjudicación irregular de obras públicas del Gobierno de Sánchez y del Ejecutivo navarro.

Pero OKDIARIO había destapado semanas antes, el 5 de julio de 2025, otro escándalo que salpicaba esta vez a la mujer de Cerdán, Paqui Muñoz, que añadía más vergüenza al caso: ella cobra desde hace años una pensión por incapacidad de 640 euros mensuales mientras desarrolla una vida completamente normal. Las imágenes exclusivas obtenidas por este diario, firmadas por la periodista Laura F. Cañas, mostraban a la esposa de Cerdán caminando sin dificultad alguna, llevando una pizza de un restaurante a su casa, tomando una cerveza un día laborable a las 12 de la mañana acompañada de un amigo de su marido, bajando a tirar la basura y comprando comida en el supermercado. El escándalo destapado por OKDIARIO sobre Paqui llevó al periódico a plantear en un editorial la pregunta que resonaba en toda España: «¿A cuántos como Paqui les deniegan la pensión que cobra Paqui?».

3- Begoña Gómez, cazada de nuevo

OKDIARIO logró el 10 de septiembre de 2025 enfurecer una vez más a La Moncloa al cazar a la pentaimputada Begoña Gómez dentro de los Juzgados de Plaza de Castilla cuando acudía a comparecer por cuarta vez, en esta ocasión investigada por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos. La periodista Laura F. Cañas consiguió las imágenes más buscadas pese al amplio despliegue policial realizado por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, diseñado específicamente para evitar que se fotografiara a la esposa del presidente.

La misma periodista, Laura F. Cañas, ya había conseguido un año antes, en 2024, cazar a Begoña Gómez en los juzgados cuando compareció ante el magistrado Juan Carlos Peinado como imputada por un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En aquella ocasión, la esposa del jefe del Ejecutivo se acogió a su derecho a no declarar, pero OKDIARIO logró las imágenes pese al desmesurado dispositivo montado para impedirlo. Las imágenes se convirtieron en iconos de la legislatura, comparable a las de Santos Cerdán entre rejas.

OKDIARIO fue más allá de las fotografías y publicó el 25 de febrero de 2025 el vídeo exclusivo de Begoña Gómez ante el juez en su tercera comparecencia. Durante más de media hora, la esposa del presidente respondió únicamente a las preguntas de su abogado Antonio Camacho, negando categóricamente todas las acusaciones. «No fui contratada por ser la mujer del presidente del Gobierno», declaró Begoña ante el magistrado Peinado en unas imágenes a las que solo tuvo acceso este diario. El vídeo desmontaba la versión oficial de Moncloa sobre la transparencia del caso y mostraba a una Begoña a la defensiva, refugiándose en negaciones genéricas.

La investigación de OKDIARIO destapó también el entramado documental que llevó a la imputación por malversación. El 29 de septiembre de 2025, este diario publicó los correos entre Cristina Álvarez —la asesora de Begoña que trabaja en Moncloa pero estaba al servicio de los negocios privados de la mujer del presidente— y la Universidad Complutense. «Hay que dar el 10% de los beneficios a la cátedra», escribió Álvarez al vicerrector Juan Carlos Doadrio, buscando financiación para los estudios universitarios de Begoña Gómez. Los correos a los que accedió OKDIARIO fueron claves para que tanto Begoña como su asesora fueran imputadas por malversación de caudales públicos.

4- La foto del cumpleaños de Ábalos con Sánchez y Aldama

OKDIARIO publicó el 14 de octubre de 2025 la imagen inédita del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos en la que aparece con Pedro Sánchez y la cúpula del PSOE en el restaurante del empresario Víctor de Aldama. La exclusiva de la periodista Irene Tabera reveló cómo varios ministros y altos cargos socialistas compartieron con Ábalos su fiesta sorpresa de cumpleaños, celebrada el 8 de diciembre de 2019 en el restaurante Welow, ubicado en el 259 del Paseo de la Castellana de Madrid.

La instantánea demostraba que Víctor de Aldama y su entonces esposa Patricia Ramos ejercieron como anfitriones y recibieron personalmente a los invitados en la puerta del local, con los socialistas acudiendo acompañados de sus parejas e incluso de sus hijos. La fotografía grupal confirmaba la asistencia de Félix Bolaños, entonces secretario general de la Presidencia, y de los ministros Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero y la ex ministra Teresa Ribera, desmontando todas las versiones oficiales que negaban la cercanía del Gobierno con el conseguidor de la trama Koldo.

OKDIARIO amplió la exclusiva el 24 de noviembre de 2025 publicando el álbum completo con las fotos inéditas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez regalándole un bonsái a Ábalos en esa misma fiesta, una reportaje más de Irene Tabera. La elección del restaurante de Aldama no era casual: Koldo buscaba propiciar el acercamiento entre el empresario y Ábalos para facilitar futuras operaciones comerciales.

La investigación de OKDIARIO sobre la relación entre Ábalos y el Gobierno siguió destapando pruebas documentales. Este diario publicó los mensajes de WhatsApp en los que la actual vicepresidenta María Jesús Montero se deshacía en elogios a Ábalos: «¡Eres nuestro tronco!», le escribió la ministra de Hacienda. Los mensajes demostraban que Ábalos era considerado una pieza fundamental del Gobierno mientras orquestaba la trama de comisiones ilegales, contradiciendo los intentos posteriores de presentarle como un elemento aislado.

El jefe de Investigación, Fernán González, publicó el 27 de junio de 2025 una entrevista con Andrea de la Torre, ex pareja de Ábalos, que reveló algo que el propio Ábalos confirmaría posteriormente a OKDIARIO: «Me consta una reunión que se da entre Pedro Sánchez y José Luis, en la que Pedro Sánchez es quien informa a José Luis antes de que conociésemos públicamente ningún informe de la UCO. Le cuenta que Koldo está siendo investigado». La revelación ponía contra las cuerdas al Gobierno al demostrar que Sánchez conocía la investigación sobre la trama Koldo antes de que se hiciera pública y que había advertido personalmente a Ábalos, implicándole directamente en el encubrimiento.

OKDIARIO logró una de las entrevistas más importantes del año cuando Eduardo Inda y Luis Balcarce se sentaron con Leire Díez, la mujer más buscada de España en ese momento apenas horas después de haber dado una rueda de prensa tumultuosa. La cloaquera del PSOE acudió a los estudios de este diario para negar categóricamente las acusaciones que la señalaban como intermediaria en operaciones de desprestigio contra mandos de la UCO y el comisario Villalba. «La UCO y Balas no van contra el PSOE, no he visto irregularidades», declaró Díez en la entrevista, intentando desmarcarse de su papel en la trama de las cloacas socialistas.

5- Koldo grabó a Cerdán hablando de comisiones

OKDIARIO publicó el 15 de mayo en exclusiva la existencia de unas grabaciones en las que se escuchaba a Santos Cerdán, número 3 del PSOE, hablar de amaños de contratos públicos y de comisiones. La investigación reveló que Koldo García había grabado sistemáticamente al secretario de Organización del PSOE como medida defensiva cuando ya sabía que le investigaban por la trama de las comisiones de las mascarillas. El ex asesor de José Luis Ábalos realizó grabaciones sistemáticas a Cerdán sobre mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, utilizando dispositivos de los que se hizo la UCO de la Guardia Civil entre el material incautado en febrero de 2024.

Las confesiones de Ábalos, Andrea de la Torre y Miss Asturias

OKDIARIO consiguió la confirmación definitiva que ponía contra las cuerdas a Pedro Sánchez: el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos confesó en una extensa conversación exclusiva con este diario que el presidente le reveló personalmente en La Moncloa, el 28 de septiembre de 2023, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a su ex asesor Koldo García.

La reunión, que se prolongó durante más de dos horas, tuvo lugar un día después de que Alberto Núñez Feijóo perdiera su primera votación de investidura en el Congreso de los Diputados. La confesión de Ábalos a OKDIARIO corroboraba punto por punto lo que su ex pareja Andrea de la Torre había revelado días antes en los estudios de este diario, demostrando que Sánchez conocía la trama de corrupción y advirtió a su ex ministro para que tomara medidas.

La exclusiva de OKDIARIO fue más allá cuando Ábalos reveló el 1 de julio de 2025 sus sospechas sobre cómo Sánchez obtuvo información confidencial de una investigación policial en curso: «Fue el fiscal general quien avisó a Sánchez». Según el ex ministro, el presidente debió recibir esta información secreta a través de la Fiscalía General del Estado, dirigida por el condenado Álvaro García Ortiz. La acusación implicaba directamente al fiscal general en la filtración de diligencias de investigación reservadas, un delito gravísimo que convertiría a García Ortiz no solo en imputado por revelar secretos, sino en cómplice del encubrimiento de la trama Koldo.

Como si esto fuera poco, sólo un mes después, Irene Tabera consiguió en exclusiva la primera entrevista en vídeo con Miss Asturias, la mujer del sumario del caso Koldo que Ábalos acababa de admitir haber enchufado. Claudia Montes, Miss Asturias 2017 y ex militante del PSOE, lanzó una bomba en sus declaraciones a este diario: «Koldo decía que Sánchez era un mindundi que pusieron ellos ahí». Durante una hora de conversación, la asturiana revelaba cómo el asesor de Ábalos despreciaba al presidente del Gobierno, al que consideraban una marioneta colocada por ellos en La Moncloa.

El 11 de diciembre el álbum de fotos de la trama PSOE engordó con la foto inédita de Koldo con Delcy en Caracas negociando petróleo como enviado del PSOE. El encuentro se produjo tras la noche del Delcygate, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el 20 de enero de 2020. Koldo viajó a Venezuela para ver a Delcy tres meses después de que Pedro Sánchez cesara a José Luis Ábalos como ministro tras una operación de intriga política dentro de su propio partido sobre su vida privada disoluta.

6- El hermano de Sánchez también tenía un asesor en la Moncloa

OKDIARIO publicó en exclusiva el 9 de enero de 2025 un bombazo que sacudió La Moncloa: David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se había servido de un asesor de la Presidencia del Gobierno para montar su proyecto de óperas Operegrina, impulsado por el propio Ejecutivo. La investigación de la periodista Luz Sela reveló la existencia de Luis Carrero, un personaje desconocido hasta entonces que ejercía como asesor adscrito a la Presidencia del Gobierno mientras actuaba como secretario personal del hermano del presidente.

Los correos intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) demostraron la gran complicidad entre ambos, llegando Carrero a referirse a David Sánchez como «querido hermanito» en las comunicaciones. El caso evidenciaba un nuevo episodio de nepotismo gubernamental, similar al de Cristina Álvarez, directora de Programas de la Presidencia que había ejercido como secretaria personal de Begoña Gómez en sus actividades privadas. OKDIARIO desveló cómo el asesor y el hermano de Pedro Sánchez urdieron el fichaje de Carrero en la Diputación de Badajoz mediante correos electrónicos que dejaban al descubierto el entramado. «Solté la liebre en Moncloa», confesó el propio asesor.

La investigación de OKDIARIO fue desvelando pieza a pieza el puzzle de la trama. El 27 de abril de 2025, este diario publicó el mail definitivo fechado el 9 de julio de 2022 en el que Carrero se dirigía afectuosamente a David Sánchez: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina». El correo demostraba que la relación era anterior al enchufe en Badajoz y que el asesor trabajaba para el hermano del presidente desde La Moncloa.

Además, OKDIARIO reveló el 14 de febrero de 2025 que Moncloa había concedido a este asesor del hermano de Sánchez más rango y sueldo que a 31 funcionarios de carrera de su propia oficina.

7- Las pulseras ‘fake’ de Irene Montero y Ana Redondo

OKDIARIO publicó en exclusiva el 17 de septiembre de 2025 una investigación que sacudió los cimientos del Gobierno y dejó al descubierto una chapuza sin precedentes: el Ejecutivo había perdido todos los datos sobre órdenes de alejamiento dictadas antes de marzo de 2024. La revelación, obra del jefe de Investigación Fernán González, demostró cómo un cambio de proveedor de pulseras antimaltrato había provocado la desaparición de información crucial para proteger a las víctimas de violencia de género. Sin estos datos históricos, los jueces se encontraban incapacitados para probar quebrantamientos de órdenes de alejamiento, lo que derivó en la absolución de numerosos maltratadores. La Fiscalía alertó de la gravedad del asunto en su memoria anual, confirmando lo que este diario había destapado: el caos beneficiaba directamente a los agresores mientras el Gobierno que presume de feminismo miraba hacia otro lado.

La investigación de OKDIARIO fue más allá al revelar que el Ministerio de Igualdad había despachado en el Congreso como meros «incidentes recurrentes» los fallos sistemáticos de las pulseras antimaltrato. La gestión de Irene Montero quedó en entredicho cuando este diario demostró que había encargado dispositivos defectuosos, similares a los que se pueden adquirir en AliExpress, para proteger a las víctimas de los mismos agresores que su ministerio había puesto en libertad. Los contratos, firmados bajo la tutela de Montero y avalados técnicamente por Ángela Rodríguez Pam y Noelia Vera, sumaban 72 millones de euros del erario público. Finalmente, acorralado por las revelaciones de este diario, el Gobierno tuvo que admitir lo inadmisible: había habido «excarcelaciones» de maltratadores derivadas de la pérdida de datos de las pulseras.

Las víctimas denunciaron, según recogió OKDIARIO, que los dispositivos presentaban numerosos fallos técnicos que las ponían en peligro constante. Las pulseras sonaban a deshoras generando falsas alarmas y los agresores podían quitárselas con facilidad, convirtiendo el supuesto sistema de protección en papel mojado. «¿Y quién es el responsable?», se preguntaba Fernán González en su investigación, señalando directamente a Irene Montero y su equipo por contratos defectuosos que costaron 72 millones de euros. La consecuencia era dramática: las mujeres preferían no usar los dispositivos por miedo a más problemas que soluciones, quedando desprotegidas ante sus agresores.

8 – El Congreso del PP

OKDIARIO publicó el 8 de mayo de 2025 la exclusiva más importante del año en lo que se refiere al Partido Popular: Alberto Núñez Feijóo estaba sopesando convocar el congreso del PP en julio para renovar la dirección ante un posible adelanto electoral. La información, firmada por la corresponsal Beatriz Dávila que sigue al Partido Popular, hizo temblar los cimientos de Génova 13, donde la convocatoria la conocían apenas las personas del núcleo más cercano del líder popular.

La revelación de este diario adelantó una decisión estratégica de máxima trascendencia que el partido aún no había anunciado oficialmente, demostrando el acceso privilegiado de OKDIARIO a las fuentes más cercanas a la dirección nacional. La noticia puso en alerta a todo el tablero político español, anticipando un movimiento que podría cambiar el panorama electoral y acelerar la caída del Gobierno de Pedro Sánchez.

La exclusiva de OKDIARIO se confirmó cuando Feijóo anunció oficialmente que el próximo Congreso Nacional del Partido Popular se celebraría el 5 y 6 de julio en Madrid, casi un año antes de lo previsto, tal y como este diario había anticipado. El líder del PP confirmó su intención de ser reelegido presidente de los populares, buscando «activar» a la formación y armar una estrategia con la que derrotar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones.

9- La foto de Sánchez de vacaciones en La Mareta mientras España ardía

OKDIARIO consiguió el 15 de agosto de 2025 cazar a Pedro Sánchez en el interior del palacio residencial de La Mareta en Lanzarote mientras España se enfrentaba a una ola de incendios devastadores con un balance de siete personas fallecidas. La difusión en OKDIARIO de las imágenes enfadó a Sánchez, quien obligó al equipo de seguridad de Sánchez a instalar estores en las ventanas de la residencia para tratar de blindar la privacidad del jefe del Ejecutivo y su familia.

OKDIARIO amplió la exclusiva el 18 de agosto de 2025 cuando la reportera Ana Borges cazó a la madre de Sánchez y a las hijas del presidente en la playa privada de La Mareta. El palacete de la isla de Lanzarote que pagamos a escote todos los españoles era el refugio de la familia Sánchez al completo: sus hijas, sus padres, su cuñado con su mujer y parentela. Allí estaban todos de vacaciones por la cara en la finca de tres hectáreas con 10 bungalows, dos piscinas, pistas deportivas, helipuerto y acceso directo al mar con playa privada que el rey Hussein regaló al Rey Juan Carlos I a fines de los años 80.

Las imágenes de Ana Borges provocaron el enfado del propio presidente, según constató OKDIARIO, que pidió que se tomaran medidas urgentes para evitar que el «todo incluido» de su familia saliera a la luz. Pero este diario ya había documentado el patrón de comportamiento de los Sánchez, que saben lo que es vivir bien del dinero ajeno. La exclusiva de OKDIARIO en La Mareta completaba el retrato de una familia que, como señaló este diario, más que entrañable es «una banda de chupópteros que nos sale muy cara a los españoles».

10- El secreto mejor guardado de Sánchez: su abuelo legionario franquista

OKDIARIO publicó el 17 de noviembre de 2025 la exclusiva más incómoda para la memoria familiar de Pedro Sánchez: su abuelo materno, Mateo Pérez-Castejón Díaz, desertó del ejército de la República, se pasó al de Franco como legionario y fue condecorado por el bando nacional. La investigación de Segundo Sanz, a través de un amplio trabajo de documentación en archivos militares y padrones municipales, reveló uno de los grandes secretos guardados por el presidente del Gobierno y su familia.

El abuelo de Sánchez (Lorca 1921-Madrid 1973) fue denunciado por «deserción» del Ejército de la República, abandonó las filas republicanas y se enroló en la Legión franquista donde llegó a ser condecorado por su arrojo. La revelación demolía la imagen de memoria histórica que Sánchez había construido para justificar su cruzada contra el franquismo, demostrando que él mismo era nieto de un legionario condecorado por Franco.

La investigación de OKDIARIO fue más allá desvelando que el abuelo legionario de Sánchez destapó un «complot» comunista que pretendía «atentar» contra el dictador. OKDIARIO también reveló que el abuelo de Sánchez rindió honores a Franco en el Desfile de la Victoria en Valencia en 1939, participando como legionario de la 150.ª División del Cuerpo de Ejército de Urgel, según consta en documentación oficial conservada en archivos militares. El bando republicano le denunció como «desertor en el frente de Levante», un delito de alta traición que podía castigarse con la muerte, y llegó a ser declarado en busca y captura, pero para entonces ya se había pasado a la Legión.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, recriminó a Sánchez en un vídeo sobre «el delicioso reportaje» de Segundo Sanz y Pedro Corral que había revelado el pasado franquista del abuelo materno del presidente, siempre ocultado. «Qué calladita te lo tenías, tu condición de nieto de la dictadura franquista. Tu abuelo Mateo Pérez-Castejón primero estaba con la República y luego fue un traidor, un desertor, se pasó al bando nacional, y fue condecorado por Franco», espetó Inda directamente a Sánchez. «Esto es muy tuyo, querido Pedro Sánchez», concluyó el director de OKDIARIO, señalando la hipocresía de quien utilizaba la memoria histórica como arma política mientras ocultaba que su propio abuelo había sido legionario franquista.

OKDIARIO no se detuvo ahí y destapó que el bisabuelo de Sánchez también tenía un pasado criminal: Juan Bautista Pérez-Castejón Marín, padre del legionario Mateo, fue condenado por la República por matar a un compañero guardia civil. Este periódico publicó en exclusiva el expediente del caso por el que pegó ocho tiros al otro agente al salir del retrete, cumpliendo 16 meses de cárcel de una pena de 14 años.

La investigación de OKDIARIO sobre los antepasados de Sánchez dibujaba un árbol genealógico clónico: bisabuelo asesino, abuelo desertor y legionario franquista condecorado, y nieto que utiliza la memoria histórica como arma de propaganda mientras oculta vergonzosamente que su familia sirvió al régimen de Franco.

Bonus track: Entrevista a Mazón y el marido de la juez de la DANA

OKDIARIO publicó el 7 de mayo de 2025 unas fotografías que destapaban un escándalo judicial sin precedentes: Jorge Martínez, marido magistrado de la juez de la DANA Nuria Ruiz, cazado dando instrucciones en plena sala de vistas pese a no formar parte de la instrucción, algo reservado exclusivamente a las partes del proceso. Las imágenes que publicó este periódico se tomaron el pasado 6 de mayo al terminar la declaración de un técnico del Centro de Mando de Emergencias que participó el 29 de octubre en el envío del ES-Alert.

OKDIARIO ya había advertido de este escándalo dos meses antes cuando el delegado de este periódico en la Comunidad Valenciana, Ignacio Martínez, publicó que el marido de la juez Nuria Ruiz era «la sombra que planea sobre la investigación de la DANA». Las partes implicadas en el proceso habían expresado su indignación por lo que consideraban una «intromisión indebida» del esposo de la magistrada.

La investigación de OKDIARIO demostraba cómo se estaba intentando judicializar políticamente la gestión autonómica de la DANA mientras se ocultaban las responsabilidades del Gobierno central, todo ello con una juez cuyo marido actuaba como instructor en la sombra.

Este diario también publicó la primera entrevista tras la DANA con el ex president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, donde denunció que «el Gobierno no avisó del desbordamiento del Poyo y eso cambió todo», revelando además que «los datos que yo tenía en la comida de El Ventorro eran los esperables en una gota fría habitual» y que «el día de la tragedia Sánchez sólo me mandó un WhatsApp a las 11 de la noche».