La foto inédita del 60 cumpleaños de Ábalos con Sánchez y la plana mayor del Gobierno en el restaurante de Aldama

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la foto inédita del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos en la que aparece con Pedro Sánchez y la cúpula del PSOE en el restaurante de empresario imputado Víctor de Aldama. La instantánea revela cómo varios ministros y altos cargos socialistas compartieron con Ábalos su fiesta sorpresa de cumpleaños, celebrada el 8 de diciembre de 2019 en el restaurante Welow, ubicado en 259 del Paseo de la Castellana de Madrid.

Víctor de Aldama y su entonces esposa, Patricia Ramos, ejercieron como anfitriones y recibieron personalmente a los invitados en la puerta del local. Los socialistas acudieron acompañados de sus parejas e incluso de sus hijos, que jugaron con globos durante la velada, según fuentes presentes en el evento. La elección del restaurante de Aldama no es casual: Koldo García buscaba propiciar el acercamiento entre Aldama y Ábalos para facilitar futuras operaciones comerciales.

La fotografía grupal confirma la asistencia de Félix Bolaños, entonces secretario general de la Presidencia, y de los ministros Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Pedro Duque, Teresa Ribera y la ex ministra Magdalena Valerio, que en aquella fecha ya no ocupaba cartera ministerial.

También estuvieron presentes miembros del equipo del entonces ministro de Transportes: su jefe de prensa, Alfredo Rodríguez; su responsable de gabinete, Ricardo Mar; y Koldo García, quien organizó el cumpleaños junto a la ex mujer de Ábalos, Carolina Perles. Los asistentes debían confirmar previamente su presencia con ellos.

El resto de invitados también mantenía vínculos con el PSOE. Entre otros, acudieron una diputada valenciana, la que fuera directora de comunicación del partido Maritcha Ruiz Mateos, e Isabel García, ex directora del Instituto de las Mujeres que dejó el cargo tras abrirse una investigación por adjudicarse contratos públicos a sus empresas.

La imagen muestra cómo disfrutaron de una cena tipo cóctel, bebidas y una gran tarta de nata para que José Luis Ábalos soplara las velas. La celebración tuvo lugar por la noche y el coste del alquiler del local corrió a cargo de Aldama, propietario del establecimiento.

Fiesta del PSOE antes de los pelotazos

Víctor de Aldama preparó esta fiesta cuando trataba de conocer al Gobierno de Pedro Sánchez para hacer negocios por los que ha acabado imputado. Un año antes había pasado la noche electoral en Ferraz y en abril de 2019 había acudido a un mitin del PSOE donde se hizo su famosa foto con Pedro Sánchez.

El empresario trataba de establecer relaciones con los dirigentes socialistas y el 60 cumpleaños de José Luis Ábalos fue una de estas oportunidades para conocer más al presidente y a su familia. También coincidió con la ministra Teresa Ribera, que unos meses más tarde aceleraría la licencia de operadora para presuntamente defraudar millones de euros en el sector de los hidrocarburos.

En ese momento, Aldama también conocía muy bien a Koldo, que recurrió a él para que trajera mascarillas a España cuando estalló el coronavirus tres meses después del cumpleaños. El pelotazo fue millonario para Aldama, pese a que trajo gran cantidad de mascarillas defectuosas.

Autoridades extranjeras

Pedro Sánchez acudió al evento con su mujer, Begoña Gómez, y sus dos hijas. Allí, la esposa del presidente estuvo en contacto con dirigentes diplomáticas marroquíes, con las que también tenía afinidad la ex mujer de José Luis Ábalos. En la foto de grupo se puede apreciar a la cónsul de Marruecos en España.

Aldama también aprovechó la ocasión para fraguar sus relaciones internacionales. Tanto es así que llegó a pasarle una llamada a José Luis Ábalos de la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez para que le felicitase. Aldama quería iniciarse en el sector estratégico de los hidrocarburos y el petróleo venezolano estaba bajo la lupa de los socialistas.

Aldama también hizo labores exteriores en las horas más bajas de la ministra Arancha González Laya, como por ejemplo, traer al líder opositor al chavismo Juan Guaidó a España, para posteriormente negociar con los dirigentes de Maduro.

Aldama en el cumpleaños de Ábalos

Fuentes presentes en el cumpleaños aseguran que Víctor de Aldama trataba de hablar con los dirigentes socialistas y que se encargó de organizar al servicio para que no faltase nada en el evento.

Intentaba figurar en todo momento mientras un fotógrafo se encargaba de inmortalizar el aniversario que reunió al núcleo duro de Sánchez en el restaurante de un imputado.