Aldama pagó la fiesta de Ábalos e invitó a Sánchez sólo meses antes del pelotazo de las mascarillas

El empresario Víctor de Aldama organizó y sufragó el 60 cumpleaños de José Luis Ábalos, celebrado el 8 de diciembre de 2019 en el restaurante Welow de Madrid, donde coincidió con Pedro Sánchez, varios ministros y la plana mayor del Gobierno socialista. El encuentro adquiere especial relevancia porque se produjo cuando Aldama buscaba establecer contactos en el Gobierno para hacer negocios.

La celebración tuvo lugar apenas tres meses antes de que Aldama intercediera para cerrar millonarios contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia del coronavirus, adjudicadas a la empresa Soluciones de Gestión. También compartió velada con la ministra Teresa Ribera, que meses después aceleraría la licencia de operadora con la que Aldama presuntamente defraudó millones de euros en el sector de los hidrocarburos.

La sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., vinculada a Víctor de Aldama, suscribió al menos tres contratos públicos para el suministro de mascarillas durante la pandemia del coronavirus que ahora son objeto de investigación judicial. Los contratos, a los que ha tenido acceso este periódico, alcanzan un importe superior a 33 millones de euros (IVA excluido) y se formalizaron entre abril y mayo de 2020.

Los tres acuerdos presentan un denominador común: la participación directa o indirecta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, entonces bajo la dirección de José Luis Ábalos.

El primero fue adjudicado sin publicidad el 27 de abril de 2020. La entidad contratante, Puertos del Estado —organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible—, firmó un contrato con un presupuesto base de 20 millones de euros, que ascendió a 24,2 millones con IVA incluido.

El segundo contrato se formalizó con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), entidad también dependiente del Ministerio de Transportes. El acuerdo contemplaba el suministro de cinco millones de mascarillas FFP2 por un importe de 12,5 millones de euros (IVA incluido), tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad.

El tercer contrato se formalizó el 20 de mayo de 2020 con la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior. El acuerdo estableció un importe de 3.479.355 euros (IVA incluido) para el suministro de 1.065.000 mascarillas, lo que equivale a un precio unitario de 3,27 euros.

Aldama supo abrir las puertas del Gobierno de España para hacer negocios millonarios a costa de adjudicaciones públicas y favores de la Administración. El empresario ha logrado posicionarse como un interlocutor válido para operaciones que le han reportado beneficios económicos. El caso ha destapado una red de presuntas corruptelas que salpica a altos cargos del PSOE. La investigación judicial continúa desentrañando los vínculos entre el empresario y diversos miembros del Gobierno socialista.