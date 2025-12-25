‘La que se avecina’: cómo y dónde ver el capítulo especial 200

Formar parte de la industria del entretenimiento no es fácil, requiere de mucho trabajo y suerte. Además, si hablamos de producciones audiovisuales, es vital poder conectar con la audiencia a través de la trama. Una experiencia que La que se avecina ha sabido sobrellevar con el paso de los años. Y es que, aunque se presentó ante el público bajo otro nombre, Aquí no hay quien viva, su premisa ha sabido adaptarse a las cadenas y a los nuevos tiempos. De hecho, la producción española ya ha estrenado su temporada 16 en la plataforma de Prime Video. Una prueba más de lo mucho que le gusta al público esta exitosa saga.

La que se avecina gusta mucho al público. Por ello, sus creadores han querido ir un paso más allá. De esta manera, y con el objetivo de festejar estas fiestas navideñas, han lanzado uno de sus capítulos más especiales. El episodio número 200 ha llegado y lo ha hecho bajo el título de Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura. Un estreno muy especial que marca un nuevo hito para la producción española. Pero, ¿de qué trata? ¿Cómo se puede ver? Realizamos un pequeño repaso de este esperado estreno.

¿Cómo se puede ver esta entrega especial de ‘La que se avecina’?

Tal y como se ha informado, el capítulo 200 de La que se avecina se puede ver en exclusiva en la plataforma de Prime Video. Para poder visualizarlo hay que estar sujeto a alguna de sus opciones de pago. Pues, es contenido exclusivo del medio. Un episodio que ya se encuentra disponible, pues fue lanzado de manera oficial el pasado 23 de diciembre.

Eso sí, como algunos fans saben muy bien, ese episodio tan importante vio la luz hace una semanas. Pues, su estreno tuvo lugar en algunos cines de España durante el mes de noviembre. Un evento muy especial donde se reforzó el carácter excepcional de esta nueva entrega. De hecho, y debido a su éxito en taquilla, el pase fue renovado por un par de días.

Sin embargo, ahora, su visualización es inédita para los suscriptores de Prime Video. Un lanzamiento muy esperado donde los fans que no pudieron verlo en la gran pantalla tienen la oportunidad de disfrutarlo desde casa. Eso sí, para su estreno en televisión habrá que esperar bastante más. Pues, como es bien sabido por todos, Telecinco se encuentra emitiendo temporadas anteriores a la 16.

¿De qué trata este capítulo especial de ‘La que se avecina’?

Las sorpresas llegan con este capítulo especial, pues la historia se presenta en Mountpine View. Un lugar ubicado en el desierto donde Antonio Recio se pone bajo la piel de un temido pistolero que impone su ley. Pues, ha puesto fin a las normas impuestas por el sheriff local.

Por su parte, Amador se encuentra en el foco de la disputa. Pues, se ve obligado a asumir un poder que no ha buscado. Pero, tiene dos horas para tomar una decisión. Sin embargo, esto no será lo único. Fina se presenta como una bandida y el resto de personajes vivirán atracos, peleas de cantina, fugas de prisión y persecuciones. ¿Será un sueño o una fantasía? Para saberlo, hay que ver este nuevo capítulo de La que se avecina.