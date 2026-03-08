Russell impone el dominio de Mercedes: gana en Australia con Sainz decimoquinto y abandono de Alonso

George Russell impuso el dominio que le otorga el nuevo Mercedes para ganar la primera carrera del año en el Gran Premio de Australia. El piloto británico es el primer líder del Mundial de Fórmula 1 2026 después de un inicio muy sufrido en el que Charles Leclerc le comió la tostada y un final anodino por el impulso cogido gracias a la estrategia, parando los dos coches en la bandera amarilla de la vuelta 12, es decir, aguantando ¡46 giros! con el duro.

Kimi Antonelli fue segundo tras caer hasta el séptimo puesto en la salida, y Mercedes celebró un doblete que abre una nueva era en la F1, posiblemente la segunda dorada de las flechas plateadas. Los Ferrari, con Charles Leclerc en el podio y Lewis Hamilton cuarto, están de vuelta y su principal arma serán las salidas. Lando Norris fue quinto, por delante de Max Verstappen (remontada interruptus) y Oliver Bearman (Haas), el debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) y Pierre Gasly (Alpine) cerraron un colorido top 10.

Triste arranque de campeonato para los españoles. El Aston Martin de Fernando Alonso sólo aguantó 15 vueltas y tras el primer abandono, volvió a salir a pista para rodar algo más hasta la 38, mientras que Carlos Sainz sufrió con un alerón delantero dañado casi desde el principio y cayó a plomo cuando marchaba duodécimo con buen ritmo en los neumáticos duros y cerca de los puntos.

Cinco abandonos en 20 vueltas

Inicio loco de Mundial, con cinco pilotos fuera de la carrera en la vuelta 18, dos de ellos sin tomar siquiera la salida, y cuatro intercambios de liderato entre Leclerc y Russell en dicho número de giros. Uno de los abandonos era el de Alonso que, como siempre, nos dejó un regalo en forma de salidón, zampándose a siete coches de una tacada para ponerse décimo y hacernos soñar.

Con el paso de los minutos fue cayendo puestos hasta el decimosexto y terminó retirando el AMR26, como bien aventuró tras la clasificación, tras una lentísima parada en boxes y «un problema en el coche», según notificó Aston Martin. Esa entrada al pit lane vino provocada por el primer pinchazo de motor en carrera, protagonizado por Red Bull, como en Bahréin 2022 con Verstappen y Checo Pérez.

El motor Red Bull se para, Hadjar rabia

Hadjar volvía a toparse con la mala suerte en Melbourne, donde el año pasado sufrió un accidente en la vuelta de formación, y tenía que abandonar en su debut con Red Bull. Más meritorio que el de sus antecesores, Yuki Tsunoda y Liam Lawson, eso sí. Y minutos antes de la carrera, el drama australiano.

Oscar Piastri estrelló el McLaren durante ¡la vuelta de instalación! y no llegó ni a colocar el monoplaza en la quinta posición de la parrilla, dejando a su escudería sin tiempo para repararlo a tiempo. Nico Hülkenberg tampoco tomó la salida y el motor del Cadillac también dejaba tirado a Valtteri Bottas en el decimoctavo giro.

Russell-Leclerc, duelo eléctrico

Todo ello en un lapso frenético de tiempo en el que también se descubrió la nueva F1 y su modo adelantamiento y boost con un intercambio de golpes brutal entre Russell y Leclerc. El monegasco le adelantó en la salida desde la cuarta posición y Ferrari comenzó su crecida con la remontada de Hamilton del séptimo al tercero, con un descenso del otro Mercedes, Antonelli, hasta el lugar inicial del heptacampeón del mundo.

Russell se la devolvió a Leclerc en las primeras vueltas, pero el monegasco reaccionó rápidamente para recuperar el liderato. Una acción que se repitió antes de la primera bandera amarilla y que reflejó la importancia del ahorro energético, con uno y otro piloto gastando toda la potencia en cada modo adelantamiento.

Ferrari arriesgó quedándose en pista durante los dos coches de seguridad virtuales y vio en esa estrategia su oportunidad de oro. ¿Quién se iba a imaginar un doblete de los de rojo en la primera carrera de 2026 tras un 2025 entero con el contador de victorias a cero? Pero Mercedes recuperó el mando con las paradas de Leclerc y Hamilton, pero al final podía haber jarana porque Russell y Antonelli debían volver a parar, o no hacerlo y sufrir el desgaste del neumático duro.

Doble retirada de Alonso

Con la carrera más estabilizada, Alonso volvió a salir a pista para acumular vueltas de rodaje hasta que en la 38 retiraba definitivamente el Aston Martin. Fue en la misma que Lance Stroll, que pudo decir que había batido el récord con el motor Honda en una sóla jornada… Habrá que esperar a China para ver cómo se desempeña el asturiano en el primer fin de semana al sprint del campeonato tras un estreno desolador en el circuito Albert Park.

A los españoles daba cosa mirarles de reojo, porque Sainz, después de una gran remontada en la primera mitad de la carrera desde el penúltimo puesto hasta el duodécimo, se frustró por problemas en el Williams, concretamente en una rueda y en el alerón delantero. La escudería lo reparó en la doble parada con Alex Albon y el madrileño salió decimoquinto para las últimas vueltas sin mucho que hacer más que continuar rodando.