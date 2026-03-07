Carlos Sainz, abatido: «Todos los problemas de fiabilidad que no tuvimos en Bahréin han aparecido hoy»

Carlos Sainz quedó abatido tras no poder siquiera salir a correr en la clasificación del Gran Premio de Australia. El piloto español saldrá penúltimo en la carrera de este domingo, la cual se tomará como «un día de test» después de que en la primera cita del Mundial de Fórmula 1 2026 apareciesen «todos los problemas de fiabilidad» que Williams no mostró en Bahréin.

«Hemos tenido un problema con el ERS (sistema de recuperación de energía) y no lo hemos podido solucionar a tiempo para la clasificación. Un fin de semana nefasto en ese sentido porque no pude hacer vueltas en libres 2, no pude salir o hice media vuelta en libres 3 y ahora no hago la clasificación. Todos los problemas de fiabilidad que parece que no tuvimos en Bahréin han aparecido hoy de repente», comenzó, aclarando la causa de su ausencia.

«El plan para mañana es utilizar el día de test porque iré a China y será mi primera clasificación con este coche. Todos los demás ya habrán hecho una, así que ya voy un fin de semana por detrás», explicó muy resignado Sainz. «Un problema para Alex (Albon) en libres 1, un problema para mí en libres 2, otro problema en libres 3 y luego no llegas a la clasificación. Un fin de semana muy malo hasta ahora», insistió.

«No he hecho ninguna tanda larga, ninguna simulación… Mañana para mí es como volver a empezar otra vez», finalizó el madrileño, muy abatido por este inicio de año en Williams. Sainz saldrá por delante de Lance Stroll, compañero de un Fernando Alonso que lo hará desde la decimoséptima posición tras un inicio de temporada nefasto para los hispanos.