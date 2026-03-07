Te contamos el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Real Sociedad de la Liga Este Atlético de Madrid - Real Sociedad es de la jornada 27 de la Liga y se disputará en el Metropolitano Los dos finalistas de la Copa del Rey se verán las caras en el Metropolitano este fin de semana

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad van a ofrecer, sin dudas, un auténtico partidazo en esta jornada 27 de la Liga, donde ofrecerán un adelanto de lo que puede suceder en la final de la Copa del Rey. Estos dos equipos siempre prometen goles y polémicas cuando se ven las caras, por lo que habrá que estar atentos a todo lo que suceda en la capital de España. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este choque que se juega en el Metropolitano.

Horario del Atlético de Madrid – Real Sociedad: cuándo es el partido de la Liga

El Atlético de Madrid recibe a la Real Sociedad en el Metropolitano para disputar el partido que corresponde a la jornada 27 de la Liga. Tanto los del Cholo Simeone como los donostiarras consiguieron clasificarse para la final de la Copa del Rey hace apenas unos días, por lo que este fin de semana ofrecerán un adelanto de lo que se podrá ver en el Estadio de La Cartuja el próximo sábado 18 de abril. Por ahora deben centrarse en el choque liguero, ya que los rojiblancos quieren afianzarse en la tercera plaza, mientras que el cuadro txuri-urdin está en la lucha por meterse en competiciones europeas.

A qué hora es el partido de la Liga Atlético de Madrid – Real Sociedad

La Liga ha programado este vibrante Atlético de Madrid – Real Sociedad correspondiente a la jornada 27 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 7 de marzo. El organismo que controla el fútbol español ha fijado este duelo entre rojiblancos y donostiarras en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con normalidad en la previa entre las aficiones de ambos conjuntos para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Reale Arena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

Dónde y cómo ver gratis el Atlético de Madrid vs Real Sociedad en directo por TV online y en vivo

Los dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros que se jueguen en el campeonato nacional fueron Movistar+ y Dazn. El primero de ellos tiene varias fechas del campeonato en exclusiva y esta es una de ellas. Esto quiere decir que el Atlético de Madrid – Real Sociedad de la jornada 27 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Este canal es de pago y habrá que tener contratado el paquete que lo incluye, por lo que no se podrá ver gratis por TV este duelo que se disputa en el Metropolitano.

Todos aquellos hinchas del cuadro colchonero, del conjunto de San Sebastián y los seguidores del fútbol español en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Real Sociedad de la jornada 27 de la Liga mediante la app de Movistar+. Esta aplicación puede ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este operador también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que todos los que tengan contratado este canal puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Metropolitano.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar, como es habitual, la mejor previa sobre todo lo que suceda en este partidazo de la jornada 26 de la Liga y en todos los encuentros de dicha fecha del campeonato. Cuando termine este Atlético de Madrid – Real Sociedad publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos llegan desde el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Real Sociedad

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos equipos que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Atlético de Madrid – Real Sociedad de la jornada 27 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Metropolitano para contar el minuto a minuto de lo que suceda en la capital de España.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Real Sociedad

El Metropolitano, situado en el distrito de San Blas – Canillejas, es el estadio donde se disputará este Atlético de Madrid – Real Sociedad de la jornada 27 de la Liga. Este campo se convirtió en la casa de todos los colchoneros en 2017 cuando, tras mucho dolor, tuvieron que abandonar el mítico Vicente Calderón. Este recinto deportivo tiene aforo para acoger a unas 70.000 personas y se espera que haya una gran entrada este sábado, donde presentarán un gran ambiente en las gradas.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Adrián Cordero Vega para que dirija la contienda entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en esta jornada 27 de la Liga. A los mandos del VAR actuará Rubén Ávalos Barrera, por lo que será el responsable de revisar todas aquellas jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde, para en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya al monitor que estará en la banda del Metropolitano para analizar la acción en cuestión.