Todo sobre el Cholo Simeone: edad, cuándo dinero cobra, cuántos hijos tiene y su pareja

Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone, a base de trabajo, esfuerzo y compromiso, se ha convertido en el mejor entrenador y una de las leyendas más grandes en la historia del Atlético de Madrid. Tras su llegada al club rojiblanco, se puso al frente de un equipo sin alma y completamente a la deriva (fue eliminado por el Albacete en Copa del Rey) para devolver a los colchoneros al lugar que merecían por historia años después.

Cuántos años tiene Diego Pablo Simeone y quién es su pareja

Diego Simeone, a sus 55 años, tiene una relación de pareja con Carla Pereyra, con la que se casó hace ya seis años y con la que tiene actualmente dos hijas, Francesca, de 7 años, y Valentina, de 4. Ambos, tal y como aseguraron en una entrevista para Vanity Fair, se conocieron hace más de 10 años de forma fortuita en «un restaurante»: «Fue una historia de amor que empezó con un encuentro fortuito en un restaurante. Desde que nos conocimos, no nos separamos más. Surgió una complicidad, un entendimiento, una comunicación que hemos seguido alimentando hasta hoy…».

750 partidos como entrenador del Atlético de Madrid.

Diego Pablo Simeone. ❤️🤍 pic.twitter.com/3sR8XvNLcB — Atlético de Madrid (@Atleti) October 18, 2025

Cuántos hijos tiene Simeone y dónde juegan

Sin embargo, Diego Simeone, antes de su relación con Carla, tuvo un primer matrimonio con Carolina Baldini, con la que comparten tres hijos: Giovanni, Gianluca y Giuliano. El primero de ellos ha forjado su carrera futbolística sobre todo en Italia, donde actualmente juega en el Torino tras pertenecer anteriormente a las disciplinas del Banfield argentino, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y Napoli.

Gianluca, tras intentar triunfar en el mundo del fútbol, decidió retirarse de los terrenos de juego a una corta edad para dedicarse a la representación de jugadores. Por último, Giuliano, desde su llegada a España, ha militado en las inferiores del Atlético de Madrid y creó su propio camino a base de esfuerzo y trabajo para triunfar actualmente en el primer equipo. Eso sí, tuvo que hacer una especie de ‘mili’ en el Alavés, donde es adorado por todos después de demostrar su gran compromiso con la elástica albiazul.

Dónde jugó el Cholo Simeone

El ‘Cholo Simeone’, tras destacar desde muy temprana edad en el Vélez Sarsfield, dio el salto a Europa en el pasado año 1990 para fichar por el Pisa Calcio. Después de dos temporadas demostrando su talento y sus ganas por triunfar en el mundo del fútbol, el Sevilla FC se hizo con sus servicios durante dos temporadas, justo antes de que recalara por primera vez en la disciplina del Atlético de Madrid, en 1994. Tras tres campañas increíbles, y donde pudo conseguir un doblete (Liga y Copa en la 95-96), se marchó a Italia para jugar en Inter y Lazio, respectivamente, antes regresar al Vicente Calderón, donde cerraría una etapa preciosa en Europa. En 2005, se incorporó al Racing de Avellaneda para retirarse y comenzar su carrera como entrenador.

A quién entrenó el Cholo Simeone

Los primeros pasos del Cholo Simeone como entrenador fueron en Argentina. Desde su retirada de los terrenos de juego en 2006, se puso al frente de equipos de la talla de Racing, Estudiantes y River Plate, donde ganó el Clausura en 2006-2007 y 2007-2008, respectivamente, y en San Lorenzo, justo antes de cruzar el charco para salvar del descenso al Catania italiano y volver meses más tardes al Racing de Avellaneda. Desde ese momento, el Atlético de Madrid se puso en contacto con el técnico argentino para liderar un nuevo proyecto que había arrancado la temporada, con Gregorio Manzano al frente, de la peor forma posible: a cinco puntos del descenso y eliminados de la Copa del Rey por el Albacete.

Cuántos años lleva Simeone en el Atlético

La llamada de Miguel Ángel Gil al ‘Cholo’ Simeone ya es historia del club rojiblanco. El técnico argentino aterrizó en Madrid en la navidad del 2011 con el objetivo de recuperar el «gen ganador del club» y, desde ese momento, ha cambiado la historia reciente del club colchonero en sus 750 partidos como líder absoluto del club, donde ha logrado un total de ocho títulos: dos Ligas, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una de España y una Copa del Rey, un logro que, precisamente, puso fin a una racha de 12 temporadas sin vencer al eterno rival, el Real Madrid, en una final que se recordará por el ‘Mirandazo’ en el Santiago Bernabéu.

Cuándo dinero gana Simeone

El técnico del Atlético de Madrid, actualmente, se encuentra actualmente en el cuarto escalón de los entrenadores mejores pagados del mundo, con 13 millones de ingresos al año, solo por detrás de Marcelo Gallardo, que cobra 30 ‘kilos’ en el Attihad; Pep Guardiola, 23 en el Manchester City; y Steven Gerrard, 17,7 millones en el Al Ettifaq.